Trump, Ancelotti e mais: os famosos que acompanham a final da Copa do Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aterrissou, na tarde deste domingo (13/7), no estado de Nova Jersey, onde ocorre a final da Copa do Mundo de Clubes, para acompanhar a competição entre Chelsea e Paris Saint-Germain. De acordo com jornal esportivo Diario AS, o governante criou um frenesi na mídia que estava em torno do estádio MetLife. Além do republicano, jogadores brasileiros e celebridades de todo o mundo prestigiam a partida. Leia também: PSG e Chelsea disputarão título do Mundial de Clubes: saiba tudo sobre a final

Vídeo divulgado pelo portal mostra o momento em que o representante americano desce de uma aeronave oficial, ao lado da esposa, Melania. Juntos, eles seguem para um carro que os aguarda no local de aterrissagem. Imagens registradas pela agência de notícias France-Presse mostram Trump no estádio, ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, com quem tem relacionamento próximo. O republicano cantou o hino nacional e conversou com o colega antes do início do jogo.















A viagem de Donald Trump para acompanhar o mundial ocorre no aniversário de um ano dia em que o presidente levou o um tiro, enquanto fazia campanha em Butler, na Pensilvania. De acordo com o Yahoo! Sports eventos esportivos, como o Super Bowl e campeonatos de luta, representam a maior parte das viagens do republicano dentro dos EUA desde que assumiu o cargo em janeiro.

Entre os famosos presentes na partida que define o campeão da Copa do Mundo de Clubes, estão o jogador de futebol americano Tom Brady; cantores como J Balvin, Rita Ora e Ciara; e o cineasta Spike Lee, nome por trás de Infiltrado na Klan e outros filmes premiados. Dentre as celebridades do próprio esporte que não se encontram em campo, estão o treinador e ex-jogador francês Didier Deschamps; e os ídolos brasileiros Kaká e Felipe Melo. Além deles, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, prestigia a competição.