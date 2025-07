Trump é criticado por não sair do palco na comemoração do Chelsea

O zagueiro inglês do Chelsea, Reece James, ergue o troféu enquanto seus companheiros de equipe e o presidente dos EUA, Donald Trump, aplaudem durante a cerimônia de premiação dos campeões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 - (crédito: Brendan SMIALOWSKI/AFP)

Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0 no domingo (14/7) e tornou-se campeão da Copa do Mundo de Clubes. A partida contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano entregou os prêmios aos melhores jogadores do torneio e até apareceu na foto quando o capitão Reece James ergueu o troféu.

FIFA President Gianni Infantino trying to get Trump to leave the stage as Chelsea were lifting their Club World Cup trophy.



Such an embarrassment. pic.twitter.com/GfaYpLyKhE — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) July 14, 2025

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, tentou levar Trump para fora do palco, mas o presidente permanece imóvel. A permanência de Trump da comemoração do título do Chelsea foi criticada. O jornal britânico Daily Mail acusou o republicano de "roubar os holofotes" do Chelsea.

Palmer marcou dois gols (22 e 30 minutos) e depois deu assistência para o brasileiro João Pedro (43') marcar o terceiro gol ainda no primeiro tempo no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

Com informações da AFP*