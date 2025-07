Basquete 75+: Brasil derrota os EUA e leva título mundial

A Seleção Brasileira 75+ de basquete se sagrou campeã mundial da modalidade. O título veio depois de uma vitória por 68 x 43 diante dos Estados Unidos, nesta terça-feira (15/7). O Campeonato Mundial FIMBA 2025 foi realizado na cidade de Lugano, na Suíça. O torneio ainda contou com a participação brasileira em outras categorias.

A equipe masculina 75+, ou seja, restrita a atletas de 75 anos de idade ou mais, venceu todos os jogos disputados em solo suíço. As equipes 30+ masculina e 50+ feminina também conquistaram o ouro.

No total, foram nove medalhas para o país. Se dividiram em quatro ouros, três pratas e um bronze. O Brasil ainda ficou entre os quatro melhores do mundo em três categorias distintas. Ao aterrissarem em solo brasileiro, os jogadores ainda foram homenageados em Apucarana, no Paraná, conforme noticiou o 'Só Notícia Boa'.

"Uma celebração a vida e ao amor pelo basquete. Emocionante demais!", escreveu a conta da Basquete Máster Brasil, no Instagram.

Veja o post:

Confira, detalhadamente, a campanha brasileira na Suíça:

Ouro: M75+, F50+ e M30A +

Prata: M55+ e M85+

Bronze: M30 B

4º lugar: M50A, M65A e F45A