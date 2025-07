BOP Games chega a Brasília pela primeira vez, em 9 de agosto

Xadrez, damas e outros jogos são atrações do BOP Games no DF - (crédito: Divulgação)

Estão oficialmente abertas as inscrições para o BOP Games 2025, o maior festival poliesportivo e cultural da América Latina. Após sete edições de sucesso em Belo Horizonte, o evento chega à 8ª edição, em 9 e 10 de agosto, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, além da edição mineira, em 13 e 14 de setembro, no Mineirão.

Atletas profissionais e amadores de todo o país e do exterior podem garantir vaga em uma das mais de 50 modalidades esportivas previstas para esta edição. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial: www.bopgames.com.br. Na capital federal, a entrada de visitantes será gratuita, mediante retirada de ingressos.



O festival é conhecido por reunir diversas tribos esportivas, promovendo inclusão, diversidade e competição de alto nível. Para a edição de 2025, o BOP Games promete superar os recordes anteriores com uma estrutura ainda mais robusta, distribuição de premiações em dinheiro, ativações culturais, atrações musicais, ações de sustentabilidade e experiências gastronômicas. São esperados mais de 20 mil visitantes ao longo dos dois dias de programação.

Entre as modalidades já confirmadas estão cross training, calistenia, strongman, street lifting, powerlifting, jiu-jítsu, judô, wrestling, submission, karatê, muay thai, boxe, capoeira, taekwondo, dança, pole dance, breaking, cheerleading, ginástica artística, basquete 3x3, vôlei 4x4, futevôlei, beach tennis, skate, parkour, patins, corrida de rua e corrida kids, além de categorias adaptadas, reforçando o compromisso do evento com a acessibilidade.



O BOP Games tem se consolidado como referência em integração esportiva no Brasil. Para os atletas interessados, as inscrições devem ser feitas diretamente pelo site oficial, no qual é possível consultar o regulamento, categorias disponíveis, datas específicas de cada modalidade e outras informações importantes para a participação.

Serviço

BOP Games 25 – Festival Multiesportivo e Cultural

Quando: Brasília – 9 e 10 de agosto, no Estádio Mané Garrincha

Ingressos: www.bopgames.com.br

Instagram: @bop.games