Revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva terá show de drones

A confirmação de uma das revanches mais aguardadas do universo das lutas merece um anúncio grandioso. Afinal, são 27 anos, mais especificamente 9.770 dias, de espera para esse reencontro acontecer. Então, é com um dos maiores shows de drones já feito na América Latina que Spaten anuncia: Vitor Belfort e Wanderlei Silva duelam na segunda edição do Spaten Fight Night, marcado para 27 de setembro, em São Paulo, um combate que promete aquecer ainda mais a grande rivalidade existente entre eles.

O confronto será exibido ao vivo na TV Globo, e a modalidade escolhida é o boxe, em uma disputa de oito rounds de dois minutos cada, no peso combinado de 93kg. A Spaten abriu oficialmente a contagem regressiva para o evento apostando em inovação e tecnologia de ponta, com um show surpreendente com 1.100 drones, um dos maiores espetáculos do tipo registrado na região. Em perfeita sincronia, eles iluminaram o céu com animações em 3D exibindo os nomes e rostos dos lutadores. O vídeo completo está disponível aqui.

Belfort e Wanderlei se enfrentaram uma única vez em lutas oficiais, em 1998, também na capital paulista. Neste duelo, pelo UFC, Belfort venceu com um nocaute. O confronto fez surgir uma grande rivalidade entre os lutadores e que permanece até hoje, estimulada por diversas trocas de farpas e a ausência de um novo encontro que nunca aconteceu.

Spaten vem promovendo uma série de ações dentro do universo das lutas, com destaque para o Spaten Fight Night. O evento idealizado pela marca tem como objetivo reviver os embates clássicos que marcaram a história das artes marciais, e fomentar o esporte por meio dos outros duelos que irão compor o card.

"Ouvimos o que os fãs de lutas estavam pedindo há muito tempo e anunciamos de maneira inovadora com o maior show de drones já feito na América Latina. A rivalidade entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva é uma das maiores do mundo das artes marciais, com uma revanche que nunca aconteceu, e decidimos torná-la real na segunda edição do Spaten Fight Night", exalta Cinthia Klumpp, diretora de marketing da Spaten.

"Esse é o propósito de Spaten na plataforma de artes marciais: viabilizar a realização de grandes lutas que marcaram época e se tornaram clássicos para o público. Sabemos também que os principais atletas das artes marciais estão no Brasil. Queremos valorizar essa cena e fomentar o desenvolvimento do esporte por meio da plataforma de Spaten. O Spaten Fight Night é a maior materialização deste sonho", emenda Klumpp.