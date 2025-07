Brasil conquista primeiro ouro na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Por Lara Costa (especial para o Correio) — Nesse sábado (19/7), equipe de ginástica artística brasileira conquistou o primeiro ouro em Copa do Mundo da modalidade. O evento ocorreu em Milão, na Itália, o conjunto do país venceu a disputa geral, que soma as notas das duas séries, superando o Japão e a República Popular da China, que também subiram ao pódio.

Elas alcançaram 25.950 pontos nos cinco arcos na sexta (18) e os 26.900 na série mista, de três bolas e dois arcos, somando 52.850, no total. Além disso, a equipe obteve a melhor nota nos cinco arcos e a terceira mais alta na série mista, ao som de Evidências, música da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó.

Em 2025, o Brasil já havia ganhado três títulos no evento em Portimão, Portugal, na série Challenge Cup, que está abaixo da Copa do Mundo. Esse ano ainda haverá outra competição, considerado o mais importante deste ano, o Campeonato Mundial, que ocorrerá no Rio de Janeiro, entre 20 e 24 de agosto.

“Esta é uma etapa de Copa do Mundo que antecede o Campeonato Mundial que será na nossa casa. Conquistamos esta que é nossa primeira medalha de ouro de conjunto geral numa Copa. Já havíamos conseguido bronze e prata, e agora subimos mais este degrau. Estamos felizes, e sabemos que neste domingo poderá ser ainda melhor”, disse Camila Ferezin, treinadora do conjunto brasileiro.