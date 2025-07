Clube lança uniforme vegano e torcedores se revoltam: ‘Pior da história’

A camisa 1 do Forest Green Rovers para a temporada 2025/2026 - (crédito: Divulgação/Forest Green Rovers)

O Forest Green Rovers, da Inglaterra, surpreendeu torcedores com o anúncio dos uniformes para a temporada 2025/2026. Conhecido por ser ecológico, o clube lançou a primeira coleção com certificação vegana na história do futebol, mas o design não agradou a todos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As camisas de mandante e visitante têm designs parecidos, com “animal print” de onça em tom florescente e mangas em preto e branco. A diferença é que o uniforme 1 é amarelo, e o 2 rosa. “Ia adorar apoiar, mas o design torna muito difícil de fazer isso…”, comentou uma torcedora. “Ótimo conceito, design terrível”, disse outro.

Leia também: Comitê Olímpico dos EUA proíbe mulheres trans de participar em eventos femininos

Além de vegana, a nova coleção é feita de materiais recicláveis. Os uniformes foram produzidos pela empresa inglesa Reflo, especialista em vestimentas ecológicas.

Leia também: Brasil goleia Paraguai e está na semifinal da Copa América feminina

Outro torcedor criticou: “Pior uniforme da história. Isso é horrível”. “Pior uniforme que já vi. Provavelmente vou comprar a 1 e a 2 para mim e meu filho”, brincou mais um.

Forest Green Rovers: o clube vegano

Com 136 anos de história, o Forest Green Rovers passou por uma “revolução” nas últimas décadas e adotou uma postura totalmente ecológica. Da comida vegana oferecida no estádio à água reciclada para irrigar o gramado, o clube tem a política sustentável como norte.

Na próxima temproada, o FGR disputará a quinta divisão inglesa, chamada de National League. O clube chegou a disputar os playoffs para conquistar o acesso à quarta classe da Inglaterra na última temporada, mas perdeu o acesso nos pênaltis.