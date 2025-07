Comitê Olímpico dos EUA proíbe mulheres trans de participar em eventos femininos

As mulheres transgênero americanas já não poderão competir em eventos femininos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, devido a uma mudança recente de política por parte do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC, na sigla em inglês).

Uma nova nota no site do USOPC sobre a participação de atletas trans nos esportes indica: "A partir de 21 de julho de 2025, consulte a política de segurança para atletas do USOPC."

A atualização da medida responde à ordem executiva "Manter os homens fora dos esportes femininos" do presidente americano Donald Trump, e foi acrescida à política de segurança para esportistas do USOPC em seu site como uma nova subseção intitulada "Requisitos Adicionais".

"O USOPC se compromete a proteger as oportunidades dos atletas que participam no esporte", diz a nota. "O USOPC seguirá colaborando com diversas partes interessadas com responsabilidades de supervisão [...] para garantir que as mulheres tenham uma competição justa e segura, de acordo com a Ordem Executiva 14201 [ordem de Trump] e a Lei Ted Stevens de Esportes Olímpicos e Amadores."

Adotada em 1988, a Lei Stevens estabelece um mecanismo para gerenciar as disputas de elegibilidade para os esportes olímpicos e outros eventos afins.

Um memorando enviado nesta terça ao Team USA pela diretora-executiva do USOPC, Sarah Hirshland, e seu presidente, Gene Sykes, obtido pelos meios ABC News e ESPN, fez referência à ordem executiva decidida por Trump em fevereiro, afirmando que, "como organização com status federal, temos a obrigação de cumprir com as expectativas federais".

O decreto de Trump ameaça retirar recursos federais para qualquer escola ou instituição que permita às meninas transgênero participar de equipes femininas, alegando que isso violaria as normas do Título IX, que concedem às mulheres americanas igualdade de oportunidades esportivas.

A ordem exige sua aplicação imediata contra as instituições que neguem às mulheres esportes e vestiários separados por sexos.

"Nossa política revisada enfatiza a importância de garantir ambientes de competição justos e seguros para as mulheres", segundo a ESPN, que cita a carta do USOPC aos órgãos gestores. "Todos os órgãos gestores do país devem atualizar suas políticas para harmonizá-las."

A ESPN também informou que os funcionários indicaram que o USOPC "manteve uma série de conversas respeitosas e construtivas com funcionários federais" após a ordem executiva de Trump.

Essa decisão acontece enquanto Los Angeles se prepara para receber os Jogos Olímpicos de 2028.

A Associação Atlética Universitária Nacional dos Estados Unidos (NCAA, na sigla em inglês) também modificou sua política sobre a participação de atletas trans e apenas permite a participação em modalidades femininas às atletas nascidas mulher, após a ordem executiva de Trump.