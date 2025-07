Veredito do caso de Lucas Paquetá sai nesta sexta; relembre processo e possíveis sanções

Veredito do julgamento de Lucas Paquetá sai nesta sexta-feira (25), na Inglaterra - (crédito: Foto: Divulgação/West Ham)

A Football Association (FA) divulga nesta sexta-feira (25) o resultado do processo disciplinar que levou Lucas Paquetá ao centro de uma investigação por manipulação de resultados em partidas da Premier League. Após se arrastar por mais de um ano, o julgamento definirá, enfim, o rumo da carreira do meio-campista do West Ham.

Iniciado em agosto de 2023, o julgamento analisou supostas infrações cometidas pelo meia em quatro partidas: contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth. A acusação alega que o brasileiro tentou influenciar o mercado de apostas ao forçar as advertências, enquanto a FA pleiteou a suspensão vitalícia do atleta. Assim, desdobrou-se uma longa defesa e tensão no futebol inglês.

Os impactos do processo tornaram-se cada vez mais notáveis com o tempo. O meia chegou, inclusive, a se emocionar em uma partida contra o Tottenham após receber novo cartão amarelo. Depois do jogo, sua esposa, Duda Fournier, confessou que a investigação estava afetando sua saúde mental e criticou o tratamento adotado pela FA durante o caso.

Processo impacta West Ham

O clube inglês enfrentou prejuízos esportivos e financeiros desde que as acusações vieram à tona. Por exemplo, a equipe arcou com 51 milhões de euros para contratar o jogador e, agora, estima perdas que ultrapassam 80 milhões de euros. Esse valor equivale a negócios frustrados e desvalorização de ativos.

Graham Potter, técnico da equipe, chegou a reclamar publicamente da definição do caso. O treinador teve a intenção de pressionar a FA por uma resposta rápida a fim de direcionar a montagem do elenco para temporada.

Flamengo observa, e torcida clama

Clube de coração e primeira casa do meia, o Rubro-Negro acompanha atentamente o desfecho do caso. Isso porque caso o atleta fique livre de punições ligadas especialmente ao futebol sul-americano, o clube pretende intensificar a articulação para repatriá-lo. O movimento, aliás, tem ganhado cada vez mais força nas redes sociais.

Durante toda a semana, a campanha impulsionou frases como “vem ser feliz no Mengão” e “a casa é sua” — transformando a mobilização em um apelo popular. Internamente, a diretoria mantém cautela, mas reconhece que o veredito pode representar uma rara oportunidade de mercado.

Manchester City ainda mantém interesse

Apesar da paralisação nas negociações em 2023 por causa da investigação, informações locais indicam que os ingleses nunca descartaram a contratação. A transferência já esteve perto de ser concretizada antes da denúncia da FA, mas o avanço no processo cessou qualquer mobilização.

Pessoas próximas à diretoria acreditam que, em caso de absolvição, o clube retomará o projeto com rapidez. Entende-se que o atleta já está aprovado internamente, visto que era um pedido direto da comissão técnica de Pep Guardiola.

West Ham e Lucas Paquetá

Em meio a isso, o clube do jogador se mantém em compasso de espera. A comissão conta com o jogador no elenco, mas a indefinição judicial impede avaliações de propostas ou postura no mercado. O atleta também não serviria como peça de reposição financeira em negociações estratégicas, por exemplo.

O ex-diretor executivo do West Ham, Keith Wyness, declarou ao portal Football Insider que acredita na absolvição. Ele afirmou que as informações recebidas nos bastidores indicam um desfecho favorável ao meia. “Minhas fontes me disseram que o caso já estava consumado. Ele seria considerado inocente. Por que essa demora, a menos que haja alguma nova evidência que tenha surgido de última hora?”, questionou.

O jornalista Ben Jacobs, da CBS Sports, também apontou a expectativa de que o painel independente chegue a uma conclusão favorável ao atleta, embora a decisão final possa incluir recursos de ambas as partes.