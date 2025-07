Após pressão, Flamengo age rápido no mercado e muda ‘estilo’ de reforços

Depois de contestações pela demora para concretizar os reforços e críticas pela tentativa do irlândes Mickey, o diretor do Flamengo, José Boto, agiu nessas últimas semanas para encaminhar a contratações de jogadores. O clube já anunciou Saúl, que será apresentado nesta sexta-feira (25), e está perto de fechar as contratações de Emerson Royal, Samuel Lino e Jorge Carrascal.

O diretor de futebol José Boto, aliás, não costuma contratar nomes incontestáveis e busca mercados “alternativos”. Como aconteceu na janela inicial da temporada. O Flamengo, que estava com caixa apertado, contratou somente Juninho, que estava no futebol do Azerbaijão. O atacante, entretanto, ainda não conseguiu convencer dentro de campo e fica como opção na maioria das partidas com Filipe Luís.

Com grana alta nos cofres por conta de premiações, o Flamengo já é mais agressivo no mercado e também já encaminha com reforços mais conhecidos e sólidos em suas carreiras. Já nas atividades no Ninho do Urubu, o espanhol Saúl pertencia ao Atlético de Madrid e estava por empréstimo ao Sevilla. Ele também tem passagem pelo Chelsea, da Inglaterra.

Emerson Royal, de 26 anos, tem passagem por Barcelona, Bétis e Tottenham, onde se firmou. Posteriormente, foi para o Milan, da Itália. Aliás, o lateral-direito estava perto de ir para Besiktas, da Turquia, em um transação por empréstimo até o fim da temporada. No entanto, o Fla atravessou e já acertou com o atleta. Assim, Royal pode ter novas oportunidades na Seleção com retorno ao Brasil.

O Flamengo também encaminhou a contratação do atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O clube brasileiro deve pagar 25 milhões de euros (R$ 162,55 milhões) para ficar com o jogador, que foi destaque da última temporada espanhola. Além disso, Samuel Lino era alvo de clubes europeus, como Nottingham Forest, da Inglaterra.

Por fim, o clube brasileiro também já acertou as pendências com Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou. O colombiano é visto como uma peça criativa que pode agregar dinamismo ao meio-campo, especialmente em jogos de maior exigência técnica. Isso porque o Fla busca aumentar sua versatilidade ofensiva.

Investimento milionário do Flamengo

Ainda não é o primeiro mês de janela de transferências, mas o Flamengo deve ter um grande investimento até setembro. Até o momento, o Rubro-Negro deve desembolsar quase R$ 300 milhões para contratar os três jogadores. Logicamente, o clube não deve fazer pagamento à vista, como acontece na maioria dos acordos. No entanto, é um valor bem diferente da primeira janela e com nomes conhecidos.

Dessa forma, o Rubro-Negro pode mudar o patamar do elenco no segundo semestre. Portanto, com as assinaturas se aproximando, a torcida já se anima com o novo capítulo que está por vir no Ninho do Urubu.

