Inglaterra vence Espanha nos pênaltis e é bicampeã da Eurocopa feminina

A Inglaterra é bicampeã da Eurocopa feminina. Neste domingo, 27/7, no St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça ( que recebeu 34.203 torcedore) venceu a Espanha na final da 13ªedição da competição. No tempo normal, 1 a 1. As espanholas saíram na frente no primeiro tempo com Caldentey. As inglesas empataram na etapa final com Russo. Nos pênaltis, triunfo por 3 a 1,com as espanhols perdendo três penalidades.

Assim, as inglesas celebram o bicampeonato. Afinal, foram campeãs na última edição, em 2022. Já a Espanha buscava o primeiro título. Apenas uma vez as atuais campeãs do mundo chegaram na semifinal (em 1997). A Alemanha é a maior campeã, com 8 conquistas — mas a última foi em 2013.

Espanha sai na frente no primeiro tempo

Embora a Inglaterra tenha criado duas ótimas chances antes dos 15 minutos, a Espanha mostrou melhor futebol no primeiro tempo. Embora a Inglaterra, Lauren Hemp perdeu um gol incrível, a Espanha foi mais consistente. Teve bons ataques e saiu na frente numa jogada em que a melhor do mundo Bonmatí iniciou a jogada que a lateral-direita Batlle cruzou na cabeça de Caldentey. A Inglaterra sentiu o gol e viu a Espanha ser dominante até o fim da etapa.

Inglaterra e a reação no segundo tempo

A técnica Sarina Wiegman conseguiu arrumar taticamente o time inglês para o segundo tempo. E o jogo foi equilibrado, com uma leve superioridade inglesa no segundo tempo. E as britânicas conseguiram o empate aos 11 minutos, com a lateral Lucy Bronze cruzando para a cabeçada certeira da artilheira Alessia Russo. Daí em diante, jogo aberto, com as equipes perdendo ótimas oportunidades. Na melhor, Kelly chutou para grande defesa da espanhola Cata Coll. Assim, com 1 a 1 nos 90 minutos, jogo para a prorrogação.

Tudo igual na prorrogação

Foram 30 minutos intensos, com os times buscando o ataque e a Espanha persisntindo mais, com Parallulelo perdendo boa chance. Mas sempre cautelosos no sistema defensivo. Assim, o jogo caminhou para a decisão por pênaltis.

Nos Pênaltis, Inglaterra bicampeã

Para a Inglaterra: Greenwood, Niahm e Kelly marcaram; Cata Coll defendeu as cobranças de Mead e Williamson

Para a Espanha: Guijarro acertaram; Hampton defendeu as cobranças de Caldentey e Bonmatí e Paralluelo cobrou para fora

INGLATERRA 1×1 ESPANHA

Final da Eurocopa Feminina

Data: 27/07/2025

Local: St. Jakob-Park, Basel (SUI)

Público: 34.203

Gols: Caldentey, 25’/1ºT (1-0); Russo, 11’/2ºT (1-1)

INGLATERRA: Hampton; Lucy Bronze (Niamh, Intervalo da prorrogação), Williamson, Jess Carter e Greenwood; Walsh, Stanway (Clinton, 10’/2ºT), Lauren Hamp, Toone (Mead, 42’/2ºT) e Lauren James (Kelly, 41’/2ºT); Alessia Russo (Agyemang, 26’/2ºT). Técnica: Sarina Wiegman

ESPANHA: Cata Coll; Battle, Paredes, Aleixandra e Carmona (Ouhabi, Intervalo da prorrogação); Bonmatí, Guijarro, Putellas (Pina, 26’/2ºT); Del Castillo (Paralluelo, 44’/2ºT) Ester González (Vicky López, 44’/2ºT) e Caldentey. Técnica: Montserrat Tomé

Árbitra: Stéphanie Frappart (FRA)

Auxiliares: Camille Soriano (FRA) e Francesca di Monte (ITA)

VAR: Willy Delajod (FRA)