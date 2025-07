Ceará usa a cabeça e vence, de virada, o Cruzeiro, em pleno Mineirão

Neste domingo, 27/7, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Ceará e levou a pior. De virada, os cearenses venceram por 2 a 1 este jogo pela 17ª rodada do Brasileirão. Diante de um público de mais de 52 mil torcedores, a Raposa marcou logo no primeiro ataque, com o artilheiro do Brasileirão Kaio Jorge. Chegou a ampliar com Eduardo, mas o gol foi anulado. Os cearenses empataram ainda no primeiro tempo, em cabeçada do baixinho Galeano (1,69m). E o mesmo Galeano novamente de cabeça, virou na etapa final.

Esta foi a primeira vitória do Ceará fora de seus estado neste Brasileirão. Dessa forma, o time vai aos 21 pontos e deve terminar a rodada na parte de cima da tabela. Já o Cruzeiro para nos 34 pontos e corre o risco de perder a liderança para o Flamengo (que já é líder em pontos perdidos por ter um jogo a menos).

Gol-relâmpago para o Cruzeiro

O jogo mal começou e o Cruzeiro chegou ao gol. Aos três minutos, a Raposa forçou a marcação na saída de bola dos cearenses. Marcos Victor atrasou para o goleiro Bruno Fernandes, que levou a carga de Kaio Jorge. O goleiro tentou rechaçar, mas o chute saiu espirrado, mal. Kaio Jorge, esperto, mandou para a rede e celebrou o seu 13º gol no Brasileiro. Artilheiro disparado.

O Cruzeiro manteve o domínio, conseguiu fazer um gol com Eduardo, que acabou anulado (Wanderson tocou com a mão na bola no início da jogada). Mas, aos poucos, o Ceará foi se soltando. Aos 39, Lourenço bateu de fora da área para grande defesa de Cássio, que mandou a escanteio. Porém, na cobrança pela esquerda, Lourenço cruzou e Galeano cabeceou desmarcado para empatar o jogo.

Ceará vira o jogo

Com apoio da torcida, o Cruzeiro não deixou de se lançar ao ataque. Mas o Ceará voltou muito bem encaixado: marcação cerrada e apostando em contra-ataque. Foi assim que virou o jogo. Fernandinho, que acabara de entrar, recebeu pela direita nas costas de Fagner. Lucas Silva estava cobrindo o lateral e cruzou para a entrada de Galeano, que apareceu nas costas de Kaiki Bruno e marcou de cabeça. Os cearenses abriam 2 a 1. O Cruzeiro sentiu. Deu espaços e quase viu o Ceará ampliar. Uma falta na área, cobrada por Lourenço, foi na cabeça de Marcos Victor, que mandou para o gol. Contudo, o zagueiro estava centímetros à frente. Impedimento. O gol não valeu.

Depois dos 25 minutos, pressão cruzeirense. Mas sem sucesso no arremnate diante de um Cearpa que engarrou a defesa e evitou fializações poerigosas na sua área.

CRUZEIRO 1×2 CEARÁ

Série A do Brasileiro – 17ª rodada

Data: 27/7/2025

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 52.802

Renda: R$ 3.286.100,00

Gols: Kaio Jorge, 3’/1ºT (1-0); Galeano, 38’/1ºT (1-1); Galeano,14’/2ºT (1-2)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Bolasie, 27’/2ºT); Lucas Romero e Lucas Silva (Matheus Henrique, 37’/2ºT); Eduardo (Gabigol, 12’/2ºT), Matheus Pereira e Wanderson (Marquinhos, Intervalo); Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego (Lucas Mugni, 38’/2ºT), Richardson (Lucas Lima, 38’/2ºT), Lourenço (Fernando Sobral, 30’/2ºT) e Galeano (Rafael Ramos, 38’/2ºT); Pedro Henrique (Fernandinho, 11’/2ºT)e Pedro Raul. Técnico: Léo Conde

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Aylon* (CEA)

(*) Aylon não entrou em campo, mas levou amarelo no banco por reclamação