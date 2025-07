Itália vence o Brasil e conquista a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2025

A Itália é a nova campeã da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A equipe europeia venceu o Brasil por 3 sets a 1, neste domingo (27/7), na final do torneio realizada em Coloca Lodz, na Polônia, e garantiu o título da competição.

O confronto começou favorável para as brasileiras. No primeiro set, o Brasil saiu atrás no placar, mas mostrou força coletiva e virou no momento decisivo. Com destaque para a atuação eficiente no bloqueio e maior consistência nas viradas de bola, a equipe comandada por José Roberto Guimarães fechou a parcial em 25 a 22, segurando a pressão italiana nos pontos finais.

No segundo set, a Itália reagiu. Com um saque mais agressivo e uma defesa consistente, dificultou a recepção brasileira e assumiu o controle da parcial desde o início. Sem conseguir manter o ritmo, o Brasil foi superado por 25 a 18.

A terceira parcial foi novamente equilibrada, com o Brasil tentando se recuperar e colocando pressão sobre as adversárias. No entanto, os erros em momentos cruciais custaram caro. A Itália manteve a vantagem no placar e fechou o set em 25 a 22, virando o jogo para 2 a 1.

No quarto e último set, a Itália manteve a consistência e aproveitou as falhas brasileiras para confirmar a vitória. Com volume de jogo e precisão no ataque, as italianas dominaram a parcial e fecharam o confronto em 25 a 22, garantindo o título por 3 sets a 1.

Com o resultado, a seleção italiana conquista pela segunda vez a Liga das Nações. Já o Brasil, que buscava o título inédito, encerra a campanha com a prata.