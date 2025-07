GP da Bélgica: Gabriel Bortoleto conquista 9º lugar e volta a pontuar na F1

Gabriel Bortoleto voltou a figurar entre os dez primeiros colocados da Fórmula 1, neste domingo (27/7), e cruzou a linha de chegada do Grande Prêmio da Bélgica em nono lugar. A corrida, realizada no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, teve disputas acirradas, mas o piloto da Sauber mostrou consistência e maturidade ao extrair o máximo do equipamento, garantindo mais dois pontos no campeonato.

“Foi uma corrida muito difícil, mas conseguimos tirar tudo do carro. Era o que tínhamos para hoje. Estou feliz por pontuar novamente e vamos seguir trabalhando”, afirmou Bortoleto, em entrevista ao portal Grande Prêmio ao fim da prova.

Na reta final da corrida, Bortoleto tentou se aproximar de Liam Lawson, o oitavo, mas não conseguiu ultrapassar. No final, ficou 4s atrás do piloto da Racing Bulls, que tinha “um ritmo muito bom” e fez um ótimo trabalho na gestão de pneus, como destacou o brasileiro da Sauber.

“Acho que tirei tudo o que podia do carro. Foi muito difícil alcançar Lawson. Acho que ele teve um ritmo muito bom e também gerenciou muito bem os pneus. Foi aquele 0s1 por volta que ele foi mais rápido que o fez terminar em oitavo. Honestamente, estou feliz com o fim de semana. Não havia mais nada que pudéssemos ter feito hoje”

Essa é a segunda vez que o piloto brasileiro marca pontos na temporada. A primeira foi no Grande Prêmio do Canadá, quando também terminou em 9º lugar, somando seus primeiros pontos na categoria. O desempenho sólido nas duas etapas sinaliza a evolução de Bortoleto em seu ano de estreia na F1.

Bortoleto tem se destacado como um dos talentos promissores do grid. Em Spa, o brasileiro largou fora do top 10, mas aproveitou bem as oportunidades ao longo da prova, com ritmo consistente e boas decisões estratégicas.

Representatividade brasileira

Aos 20 anos, Gabriel Bortoleto é o único representante do Brasil na Fórmula 1 em 2025. Campeão da Fórmula 3 em 2023 e integrante do programa de desenvolvimento da McLaren, ele carrega grandes expectativas.

A próxima etapa do campeonato será o Grande Prêmio da Hungria, onde Bortoleto afirma que tentará repetir o bom desempenho e seguir pontuando em sua temporada de estreia.