Real Madrid cogita negociar Vini Jr após exigências contratuais; entenda

Um dos principais nomes do Real Madrid, Vini Jr pode deixar o clube em um futuro próximo. Afinal, de acordo com o portal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o atleta não é considerado inegociável. Ele, então, tem feito exigências para renovar seu vínculo, que atualmente vai até 30 de junho de 2027, e pode sair caso recebe uma oferta significativa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dessa forma, o brasileiro deseja receber um salário semelhante ao do francês Kylian Mbappé. No entanto, o clube merengue não está disposto a aumentar os vencimentos do atacante neste nível.

O ex-jogador do Paris Saint-Germain recebeu 15 milhões de euros por contrato (R$ 97 milhões), além de um bônus pela assinatura. Isso pode chegar a cerca de 8 milhões de euros (R$ 52 milhões) por temporada e a 46 milhões de euros (R$ 299 milhões) brutos se somar todos os valores.

Diante disso, para Vini Jr alcançar tais quantias teria que aumentar em quase a metade do que recebe atualmente, de acordo com o jornal espanhol. Na última janela, clubes árabes sondaram a situação do brasileiro e pode ser um caminho, caso ambas as partes não cheguem a um denominador comum.

Na temporada 2024-2025, ele disputou 58 jogos e marcou apenas 22 gols. Onze deles na La Liga, oito na Liga dos Campeões e os três restantes no Mundial de Clubes, na Copa Intercontinental e um na Copa do Rei.