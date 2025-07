Morre Amauri Stival, irmão do técnico Cuca do Atlético-MG, aos 66 anos

A segunda-feira (28/7) começou com uma notícia dolorosa para a família Stival. Isso porque Amauri, irmão mais velho de Cuca e Cuquinha, morreu nesta madrugada em Curitiba, aos 66 anos, vítima de infarto. O Atlético-MG inclusive dispensou o treinador e seu auxiliar técnico das atividades com foco na Copa do Brasil para que ambos pudessem acompanhar a cerimônia de despedida na capital paranaense.

Leia também: "Caribé está pronto", crava Bruno Fratus em entrevista ao Correio

O sepultamento de Amauri Stival está marcado para o fim da tarde no Cemitério Santa Felicidade, e o velório ocorrerá ao longo do dia. Antes de embarcarem para Curitiba, membros da comissão técnica reorganizaram a agenda do clube para não interferir na preparação em meio ao respeito pelo luto dos irmãos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Atlético-MG publicou uma mensagem de condolências nas redes sociais horas após a confirmação da notícia. O clube mineiro também relembrou a trajetória de Amauri no futebol, com ênfase ao papel do ex-atleta nos bastidores da modalidade.

Leia também: Gabriel Bortoleto conquista 9º lugar e volta a pontuar na Fórmula 1

“A Família Atleticana está de luto e se solidariza com todos os familiares e amigos de Amauri neste momento de dor e tristeza. Amauri também teve a vida ligada ao futebol. Atleta profissional, tendo atuado como zagueiro, trabalhou também como olheiro. Descanse em paz, Amauri”, escreveu o clube.

Veja o post

O Atlético lamenta profundamente a morte de Amauri Stival, irmão do técnico Cuca e do auxiliar técnico Cuquinha, que faleceu nesta segunda-feira, aos 66 anos, em Curitiba. Cuca e Cuquinha já se encontram no Paraná para se despedir do irmão. A Família Atleticana está de luto e… pic.twitter.com/AH1dNh4O4q — Atlético (@Atletico) July 28, 2025





A Sociedade Operária Beneficente Iguaçu, tradicional equipe amadora de Curitiba e com fortes laços com a família, também lamentou o falecimento do ex-jogador. Nas redes sociais, Maiara Stival, filha de Cuca, demonstrou a dor da perda com uma mensagem comovente: “Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. Me diz que é um pesadelo. Meu tiozinho, eu amo você para sempre”.

Presença ativa no futebol após aposentadoria

Com passagens por clubes como Criciúma, o ex-zagueiro dedicou-se à função de olheiro após penduras as chuteiras. Ele ganhou reconhecimento no meio como “clone de Cuca”, pela semelhança física, e se mantinha envolvimento constante com o universo esportivo.

A relação próxima com o treinador do Galo ficou ainda mais evidente em 2012. Na ocasião, Amauri recorreu ao departamento médico do Atlético antes de passar por um procedimento na coluna, quando o irmão ainda comandava a equipe. O episódio ocorreu em meio à uma das campanhas mais relevantes da história recente do clube.

Contribuições a Cuca

Durante a primeira passagem do treinador pelo Atlético-MG, entre 2012 e 2013, Amauri desempenhou papel relevante como olheiro. Um dos atletas observados por ele foi o volante Leandro Donizete, que se tornaria peça fundamental nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil pelo clube. Trata-se de apenas um dos episódios em que teve interferência, ainda que indireta, no trabalho do irmão.

Embora a comissão técnica não tenha anunciado mudanças na programação dos treinos, o afastamento dos irmãos foi compreendido internamente. O técnico, inclusive, comandou a equipe na derrota por 1 a 0 diante do Flamengo no domingo (27), no Maracanã, e viajou em seguida para Curitiba.