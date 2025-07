Vem aí a Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros Caixa, em 2 de agosto

A experiência de correr na Chapada dos Veadeiros vai além da prática esportiva: é um convite à conexão com o ambiente natural, ao desafio físico e ao equilíbrio mental - (crédito: Divulgação)

Correr em meio à natureza, ao som dos pássaros, cruzando morros e estradas ladeadas por árvores nativas. A experiência de correr na Chapada dos Veadeiros vai além da prática esportiva: é um convite à conexão com o ambiente natural, ao desafio físico e ao equilíbrio mental. É nesse cenário que acontece, no dia 2 de agosto (sábado), às 16h, a 10ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros Caixa – Etapa Vila. A largada será no Morro da Baleia e a chegada, na Vila de São Jorge.

Reconhecida como uma das provas mais técnicas e belas do Brasil, a competição conta com um percurso de 21 km, majoritariamente em asfalto, marcado por altimetria elevada e trechos desafiadores. As inscrições para a prova estão esgotadas.

Os corredores podem escolher entre duas modalidades: solo, completando os 21 km individualmente, ou Duplas, em que cada atleta percorre aproximadamente 10,5 km. O trajeto é realizado na estrada de asfalto que liga Alto Paraíso à Vila de São Jorge. Durante a prova, cada participante é responsável por sua própria hidratação, já que não há distribuição de copos descartáveis. Ao longo do percurso, postos de reabastecimento estarão disponíveis para que os corredores encham suas garrafas ou mochilas de hidratação.

Conhecida como “a meia maratona mais good vibes do Brasil”, a prova se destaca não apenas pela performance, mas pelo clima de confraternização. Após a corrida, atletas e visitantes poderão participar da festa de encerramento no Santo Cerrado Risoteria, que contará com banda de rock ao vivo, open bar e open food de massas.

A 10ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros conta com o patrocínio da Caixa, reconhecida como uma das principais incentivadoras do esporte no Brasil, apoiando iniciativas que valorizam a prática esportiva e a integração social. "A 11ª edição da prova acontece em janeiro, com a etapa Alto Paraíso. A cada ano, buscamos inovações para tornar a experiência dos atletas ainda mais inesquecível."

Serviço

10ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros Caixa – Etapa Vila

Data: 2 de agosto

Horário: 16h

Largada: Morro da Baleia

Inscrições esgotadas

Chegada: Vila de São Jorge

Informações: (61) 99559-1090