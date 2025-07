Colômbia vence Argentina, nos pênaltis, e está na final da Copa América feminina

A Colômbia está na final da Copa América Feminina. Na noite desta segunda-feira, 28/7, no Estádio Banco de Guayaquil, em Quito, no Equador, venceu nos pênaltis a seleção da Argentina. O empate em 0 a 0 no tempo normal fez justiça ao equilíbrio: cada seleção dominou uma etapa. Nas penalidades as Hermanas/Colombianas venceram por 5 a 4. A goleira Tápia, que fez grandes defesas no primeiro tempo e defendeu uma cobrança de penalidade, saiu como a fera do jogo.

Assim, a Colômbia decidirá a Copa América que se realiza no Equador, contra o vencedor de Brasil x Uruguai, que fazem a outra semifinal nesta terça-feira. E como avançou à decisão, garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de 2026. Afinal, pelo regulamento, campeão e vice vão para as Olimpíadas, e quem terminar em terceiro, quarto e quinto vai para o Pan-Americano de 2027, no Peru. Dessa forma, a Argentina terá de se contentar com o Pan. O quinto lugar ficou com o Paraguai, que venceu o Chile por 1 a 0 também nesta segunda-feira. O Peru, mesmo fora do Top 5, está com vaga no Pan por ser o país-sede.

Como foi Argentina x Colômbia

O primeiro tempo teve maior domínio da Argentina, que tentou surpreender a Colômbia em chutes de fora da área, quase conseguindo marcar em quatro oportunidades — duas delas com Yamila Rodríguez e uma com Cometti, que obrigou a goleira palmeirense Tapia a uma grande defesa.

Já a Colômbia foi dominante no segundo tempo: perdeu um gol incrível com Noboa, que livre na pequena área furou um cruzamento certeiro, E, depois, com Caicedo, que tentou encobrir a goleira Pereyra, mas chutou mal. Aos 50, o lance mais polêmico do jogo. A colombiana Pavi entrou na área e foi derrubada por Braun. O VAR chamou a árbitra. O pênalti era claro. Mas Pavi tocou com o braço na bola pouco antes da falta. Nada feito. Em seguida, a Colômbia quase marcou. Pereyra defendeu. Assim, a Argentina se safou no tempo normal e o jogo foi para os pênaltis. Enfim, a Colômbia leva a melhor e vai à final

Nos pênaltis

Para a Colômbia: Usme, Carabalí, Pavi, Caicedo e Candelo Bonilla acertaram; Mayra Ramírez chutou na trave.

Para a Argentina: Bonsegundo, Braun, Cometti e Kichi Núñez acertaram; Tapia defendeu a cobrança de Gramaglia e Stabile chutou na trave.

