Luisa Baptista será embaixadora dos Jogos da Juventude em Brasília

Faltam 40 dias para os Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025 e uma presença muito especial está confirmada. Luisa Baptista será a embaixadora do triatlo nos Jogos. "Eu recebi o convite e adorei. Bom demais de ser embaixadora. Quando eu era mais nova, nunca estive nos Jogos. Então, mesmo depois de velhinha eu estou muito feliz", brinca a triatleta.

A "estreante" nos Jogos da Juventude CAIXA mal contém a empolgação. Para ela, a abrangência da competição é extremamente relevante. "É o maior evento esportivo nessa faixa etária e que pega todos os estados do país. Vejo isso como extremamente importante", afirma.

Ao todo, mais de 4.500 atletas até 17 anos competirão na capital federal, de 10 a25 de setembro. Uma experiência que Luisa não esconde que gostaria ter tido. E por isso mesmo, faz questão de incentivar. Até porque ela sabe que competições assim ajudam a consolidar novos talentos. "Existe um desafio em manter os atletas que estão em desenvolvimento, por essa idade de 17 anos, em competição", analisa.

Por isso mesmo, Luisa quer aproveitar sua experiência de vida neste contato com os jovens para que eles entendam que este caminho é possível. "Quero que eles vejam um futuro no esporte. Poder estar lá vai permitir que eu compartilhe isso com eles", diz. Para ela, competições como esta, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil, são um passo importante na construção de uma Nação Esportiva. "É, sim, possível ter um futuro dentro do esporte no país. É possível encarar o esporte com uma profissão. E eu tenho certeza de que eles também vão se sentir melhores pessoas por estarem participando dos Jogos da Juventude CAIXA", acredita.

A animação de Luisa com as possibilidades do futuro representam bem seu atual estado de espírito. Recuperada de um atropelamento em dezembro de 2023 que lhe causou 28 fraturas e a deixou 167 dias internada, a triatleta, medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2019, enxerga o esporte como uma fonte de saúde e também de alegria. Outro recado que ela pretende deixar para os jovens atletas brasileiros.

"Acho que eu posso transmitir os valores olímpicos, né? Amizade, respeito e excelência. São valores olímpicos que se aplicam em qualquer área. Eles vão viver momentos que eles vão levar para o resto da vida. E realmente vou dizer para eles se divertirem. Acima de tudo, acima da competição: que se divirtam e aproveitem muito a oportunidade de estar lá", aconselha.

Nesta volta aonde tudo começou, já que o Distrito Federal foi a sede da primeira edição evento, em 2000, os Jogos da Juventude CAIXA 2025, organizado pelo COB com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, terão 20 modalidades: atletismo, águas abertas, badminton, ciclismo, triatlo, ginástica rítmica, esgrima, wrestling, judô, ginástica artística, basquete, taekwondo, natação, futsal, handebol, tiro com arco, vôlei de praia, tênis de mesa, voleibol e remo virtual.

A competição vai ocupar majoritariamente o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), que receberá a maior parte do evento, incluindo a sede do comitê organizador, o Centro de Convivência dos atletas, o restaurante, além da disputa de nove modalidades. Além de Luisa Baptista para o triatlo, outros dois embaixadores já estão confirmados: Rosângela Santos no atletismo e Bruninho no voleibol.

Para se ter uma ideia da grandiosidade da competição, a operação para a realização dos Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025 conta com mais de 40.000 diárias de hospedagem, cerca de 70.000 refeições, mais 13 caminhões de material. Além das competições esportivas, o evento será palco de ações de sustentabilidade, como coleta seletiva e ações de descarte; e ações de Esporte Seguro, uma iniciativa do COB que inclui um curso obrigatório para líderes e oficiais, sala privada para atendimento e plantão, além da abordagem do tema da Saúde Mental com a presença de especialistas.

*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB)