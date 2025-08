Ele deu o "troco" no irmão para ser campeão no Rally dos Sertões

Marechal Deodoro (AL) — Irmãos, irmãos, negócios à parte. O Rally dos Sertões Petrobras 2025 tem dessa e mostra como não há alívio entre os concorrentes, nem mesmo para aqueles que compartilham laços sanguíneos. Campeão da categoria carros Marcos Baumgart precisou dar o troco no “brother” Cristian Baumgart para subir ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez.

A bordo da Toyota Hilux da equipe X Rally Team, Cristian Baumgart foi o líder da primeira etapa, após a largada em Goiânia, em 27 de julho. No segundo trecho, entre os municípios mineiros de Unaí e Januária, o irmão Marcos aumentou o ritmo ao lado do navegador Kleber Cincea e assumiu a ponta da categoria.

Na sexta etapa, entre Petrolina (PE) e Delmiro Golveia (AL), Cristian e o navegador Luís Felipe Eckel começaram o dia na liderança, mas um acidente provocou reviravolta. A dupla capotou o carro e não conseguiu completar a prova. Marcos Baumgart e Kleber Cincea também tiveram contratempos no trajeto. Um acidente danificou a dianteira veículo e o deixou sem freio. Apesar do contratempo, completaram o percurso.

A "rivalidade" também teve capítulo no Super Prime, antes da largada em Goiânia, com vitória de Marcos sobre Cristian. "Tenho que cumprimentar meu irmão, foi uma disputa muito bacana, estou contente com o resultado e nosso desempenho. Vamos agora encarar o que vem pela frente", discursou Marcos, na semana passada.

Marcos Baumgart e Kleber Cincea comemoram o segundo título da categoria carros do Rally Sertões. Eles repetem a campanha vitoriosa na temporada 2020, quando também foram, juntos, os primeiros. Agora, Marcos diminui para dois troféus a distância para o irmão, Cristian, tetracampeão (2016, 2017, 2018 e 2021).

Desfecho

As duas últimas etapas do Rally dos Sertões, no sábado (2/8) e neste no domingo, foram canceladas devido às chuvas incessantes no Litoral Sul de Alagoas. Embora fossem trajetos mais curtos, em comparação aos percursos anteriores, não há autorização para provas sem a decolagem dos dois helicópteros de resgate, impossibilitados de acompanhar os competidores devido ao mau tempo.

Os campeões do Sertões 2025

Carros

Marcos Baumgart e Kleber Cincea (25h49min46s)

Veículos Utilitários de Tarefa (UTVs)

Zé Hélio e Ramon Sacilotti (25h11min49s)

Motos

Tosha Schareina (25h19min03s)

Quadriciclos

Marcelo Medeiros (28h41min05s)

*O repórter viajou a convite do Rally dos Sertões Petrobras