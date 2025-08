Na categoria UTV, Rally dos Sertões coroa o "camaleão" Zé Hélio

Marechal Deodoro (AL) — Uma das características para moldar um campeão do desafiador Rally dos Sertões é o poder de adaptação. Não basta ter habilidade ou contar com um bom carro. Vitorioso na categoria de Veículo Utilitário de Tarefa (UTV), José Hélio Rodrigues precisou ser camaleão e usar experiência em outro naipe da competição para subir ao lugar mais alto do pódio.

Zé Hélio foi pentacampeão das motos em 1999, 2003, 2007, 2008 e 2009. Conhecido como o Rei do Sertão, mergulhou no novo desafio em 2014, pilotando o UTV side-by-side Polaris RZR XP 1000. Desde a troca de categoria, ainda não havia retornado ao pódio. Neste domingo (3/8), quebrou o tabu, ao lado do navegador Ramon Sacilotti a bordo do Can Am MaverickR.

A dupla liderou a disputa dos UTVs de ponta a ponta, dede a largada em Goiânia, em 27 de julho, até a sexta etapa, entre Petrolina (PE) e Delmiro Golveia (AL). Eles seguiram absolutos, enquanto a segunda colocação alternava entre Bruno Varela/Ari Fiuza, Jorge Wagenfuhr/Gustavo Bortolanza e Rodrigo Varela/Matheus Mazzei.

Há uma curiosidade sobre Zé Hélio. Estreante no Rally dos Sertões em 1995 nas motos, usou um documento falso para se inscrever naquela edição, pois tinha 16 anos e, teoricamente, não poderia competir.

Desfecho

As duas últimas etapas do Rally dos Sertões, no sábado (2/8) e neste no domingo, foram canceladas devido às chuvas incessantes no Litoral Sul de Alagoas. Embora fossem trajetos mais curtos, em comparação aos percursos anteriores, não há autorização para provas sem a decolagem dos dois helicópteros de resgate, impossibilitados de acompanhar os competidores devido ao mau tempo.

Os campeões do Sertões 2025

Carros

Marcos Baumgart e Kleber Cincea (25h49min46s)

Veículos Utilitários de Tarefa (UTVs)

Zé Hélio e Ramon Sacilotti (25h11min49s)

Motos

Tosha Schareina (25h19min03s)

Quadriciclo

Marcelo Medeiros (28h41min05s)

*O repórter viajou a convite do Rally dos Sertões Petrobras