Morre goleiro brasileiro que atuava em Portugal

O goleiro brasileiro Jeferson Merli, de 27 anos, faleceu por afogamento no último sábado (2/8), em Portugal. A confirmação da tragédia saiu neste domingo (3/8) através do Grupo Desportivo Caldelas, equipe das divisões inferiores do futebol português. Merli, aliás, havia recentemente renovado seu contrato.

Natural de Vista Alegre do Alto, cidade do interior paulista localizada na região de Ribeirão Preto, Merli estava de férias em Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda-Gerês. O local, conhecido por abrigar uma praia artificial, situa-se a cerca de 30 quilômetros da cidade de Braga, no Norte de Portugal. Foi nesse ponto turístico que ocorreu o afogamento, afinal.

Antes de seguir carreira no futebol europeu, o goleiro teve passagem pelo União, do Mato Grosso do Sul, em 2019. No exterior, defendeu o Safor, da Espanha, e, em solo português, vestiu as camisas do Condor, Águias da Graça, Lage, Terras de Bouro e, por fim, do Caldelas.

Caldelas lamenta morte de Jeferson Merli

“É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso guarda-redes Jeferson Merli.

O Jeferson, que recentemente tinha renovado com o nosso clube, deixa-nos não só a sua dedicação dentro de campo, mas também a amizade, o profissionalismo e o espírito de união que sempre o caracterizaram.

Neste momento de dor, o GD Caldelas manifesta a sua solidariedade e endereça as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver.

O nosso clube jamais esquecerá a sua entrega e a marca que deixou em todos nós.

Descansa em paz, Jeferson.”

