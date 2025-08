Jogador do The Strongest é atingido por rojão vindo da própria torcida

Não foi apenas no Paraguai que cenas de violência tomaram de assalto o noticiário esportivo do futebol na América do Sul. Isso porque o atacante Juan Godoy, do The Strongest, foi vítima de um rojão que veio da arquibancada do Estádio Hernando Siles. A saber, o fato ocorreu em partida entre o time de La Paz e o Blooming, na capital boliviana, pela 16ª rodada do Clausura local.

Quando o confronto já se encaminhava para seu final, aos 47 minutos do segundo tempo, com placar de 3 a 2 para os anfitriões, a torcida organizada stronguista UltraSur iniciou uma perigosa ação onde fogos de artifício foram atirados na direção do gramado. Nesse contexto, Godoy acabou atingido na região da perna e foi imediatamente ao solo, motivando o término imediato do jogo por parte do árbitro Bruno Vera. De acordo com o boletim médico mais recente, o atleta de 36 anos foi diagnosticado com uma distensão muscular na perna direita em razão do impacto do projétil que veio de fãs de sua própria equipe.

Diante da repercussão que o caso tomou, a organizada emitiu um comunicado onde explicou como a situação ocorreu, assegurando se tratar de evento acidental. O triste cenário teria sido motivado pelo fato de uma das baterias de fogos de artifícios usada para a festa pós-vitória do The Strongest ter caído justamente na direção dos atletas.

“Gostaríamos de nos dirigir a todos os torcedores para expressar nossas sinceras desculpas pelos eventos que ocorreram (…) Nunca foi nossa intenção causar danos a qualquer jogador ou membro da equipe técnica”, assegura o comunicado.

Apesar da manifestação vinda da UltraSur, o clima entre torcedores e diretoria atigrada é de caráter bélico. Não por acaso, além de constantes protestos contra a figura do presidente Marcelo Terrazas, o mesmo chegou a classificar a situação como “um atentado contra a vida” dos atletas do The Strongest.

Além disso, o evento pode render uma punição de caráter financeiro ao clube dentro do que está previsto no Código Disciplinar da Federação Boliviana de Futebol (FBF). Segundo o Artigo 71, o arremesso de “qualquer dispositivo que atente contra a integridade das pessoas” pode render multa que varia de 8250 a 275 mil bolivianos. Na cotação de momento, algo que gira entre R$ 6,4 mil e R$ 216,5 mil.