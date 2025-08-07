InícioEsportes
Esportes

Torcedores do Palmeiras protestam com faixas após derrota no dérbi

Torcida do Palmeiras protesta após eliminação na Copa do Brasil

Torcida do Palmeiras protesta após eliminação na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução)
Torcida do Palmeiras protesta após eliminação na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução)

A eliminação do Palmeiras para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (06/8), acirrou os ânimos da torcida. Na madrugada desta quinta-feira (7), faixas de protesto foram penduradas em frente ao Allianz Parque, direcionadas ao técnico Abel Ferreira, à presidente Leila Pereira e à diretoria do clube.

Uma das mensagens ironizava o lema popularizado por Abel: “Cabeça fria, coração quente” virou “Cabeça vazia, fralda cheia, time cagão”.

Outra pedia a saída do treinador, com um direto “Fora, Abel”, enquanto uma terceira apontava críticas à gestão: “Presidente inexistente, diretoria incompetente”.

Os protestos começaram ainda na véspera da partida. Na terça-feira (5), torcedores já haviam comparecido à porta da Academia de Futebol, levando cestas com doces acompanhadas de fotos dos jogadores e de Abel Ferreira,  gesto interpretado como ironia à postura do elenco em momentos decisivos.

Durante a derrota por 2 a 0 diante do maior rival, o clima no Allianz Parque foi de forte tensão. Parte da torcida chegou a direcionar ofensas ao técnico, entoando xingamentos como “Abel, vai tomar no c…”, além de críticas à presidente Leila Pereira, ao diretor Anderson Barros e aos próprios atletas.

Apesar da pressão crescente, a diretoria do Verdão não planeja mudanças na estrutura do departamento de futebol. O gerente Anderson Barros, inclusive, reforçou publicamente o desejo de renovar o contrato de Abel Ferreira até o fim de 2027. O técnico, no entanto, adotou cautela e afirmou que “não é o momento” para discutir o tema.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/08/2025 09:46
    x