Vitinho faz exames médicos e Corinthians prepara anúncio do atacante

O Corinthians está muito perto de oficializar a contratação do atacante Vitinho. Na manhã desta quinta-feira (7), o jogador passou por exames médicos e agora aguarda os resultados, além da conclusão de trâmites burocráticos, para assinar contrato com o clube do Parque São Jorge.

A negociação avançou nos últimos dias após a diretoria intensificar os contatos e apresentar um projeto esportivo que agradou ao estafe do atleta. A expectativa interna é de que Vitinho seja o primeiro reforço da equipe comandada por Dorival Júnior nesta janela de transferências.

Livre no mercado desde maio, quando rescindiu com o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, Vitinho pode ser contratado sem custos de transferência. Este fator pesa a favor do Corinthians, que enfrenta uma grave crise financeira. O modelo da operação prevê o pagamento de salários e luvas diluídos ao longo do contrato. Os moldes são semelhantes ao que o clube adotou em outras negociações recentes.

Revelado pelo Botafogo, Vitinho também defendeu Internacional, Flamengo, CSKA Moscou e Al-Shabab, além do próprio Al-Ettifaq. Aliás, o atacante está sendo visto como uma peça que pode agregar ao elenco por suas características de velocidade, drible e profundidade pelas pontas, especialmente pelo lado esquerdo. Além disso, o fato de ser canhoto também agrada à comissão técnica.

Caso o acerto se concretize, Vitinho será a segunda contratação do Corinthians na temporada. Afinal, até aqui, o clube só havia anunciado o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que também chegou sem custos após encerrar seu vínculo na Espanha.

