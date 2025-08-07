Assunção começa a receber atletas do Time Brasil para o Pan Júnior

Assunção — Na reta final da contagem regressiva para a realização dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, o Time Brasil começa a se fazer presente fisicamente na capital paraguaia. Nesta quinta-feira (7/8), o Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi se pintou de verde e amarelo com o desembarque de atletas de 15 modalidades participantes do evento marcado para ser realizado entre o próximo sábado (9/8) e 24 de agosto.

O contingente abrange 185 pessoas, incluindo atletas, treinadores e colaboradores do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Os brasileiros do tiro com arco, do badminton, do ciclismo BMX freestyle, do ciclismo estrada, do ciclismo pista, da esgrima, da ginástica rítmica, da ginástica de trampolim, do hóquei sobre grama masculino, da natação, das águas abertas, do handebol feminino, do judô, do skate street e do tiro esportivo se apresentaram em Assunção.

Os atletas se juntaram aos representantes do remo e do ciclismo MTB, primeiros atletas brasileiros a chegarem ao Paraguai, na concentração do Time Brasil. Durante a estadia em Assunção, os representantes do país vão ter Yacht y Golf Club Paraguayo como base. Durante a semana, o local foi personalizado com detalhes para remeter ao país.

Chefe de missão em Assunção-2025 e medalhista olímpico no judô, Leandro Guilheiro recebeu as equipes junto com o comitê de boas-vindas do COB. "A operação foi bastante grande aqui e muito bem organizada para receber a delegação e dar as instruções necessárias para o convívio harmônico de todos", comentou Guilheiro. "Agora é todos chegarem, se acomodarem e já partirem para seus treinamentos para se prepararem para as competições".

Experiência

Mesmo voltado para atletas de até 23 anos, os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 reúnem brasileiros consolidados em diversas modalidades. Presente na Olimpíada de Paris-2024, Juliana Viana, de 20 anos, foi primeira mulher brasileira a vencer uma partida olímpica no badminton. Embalada pela experiência olímpica e por títulos como o do Pan Adulto, a atleta espera retribuir a expectativa depositada nela para a busca por medalha no Paraguai.

"É o meu segundo Pan Júnior. Estou com uma expectativa muito alta de fazer um bom resultado, contribuir com o quadro de medalhas do Brasil. Já estive aqui em Assunção também participando dos Jogos Sul-americanos Adulto, de onde saí com três ouros, então eu realmente estou me sentindo em casa e espero fazer um bom resultado", disse Juliana.