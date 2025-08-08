Adaptação e preparação: atletas vivem experiência nos locais de competição

Assunção — Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025 começam oficialmente apenas na cerimônia de abertura, marcada para este sábado (9/8), no Estádio Defensores del Chaco, um dos mais icônicos da capital paraguaia. No entanto, um dia antes de começarem a lutar por medalhas, os atletas do Time Brasil focaram nos processos de adaptação e preparação. Nesta sexta-feira (8/8), algumas modalidades realizaram sessões de treinamento para se ambientarem aos locais de competição.



Para quem observa de outro espectro, o dia serviu apenas para os brasileiros aprimorarem a prática. No entanto, a ação no complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) e na estrutura da Secretaria Nacional de Desportes (SND), os dois principais centros de Assunção-2025, é uma oportunidade de ajustar uma série de detalhes. Pisos, obstáculos, luzes e tantos outros detalhes são de extrema importância para os atletas acrescentarem na luta por pódio.



Ao todo, 14 modalidades tiveram o contato inicial com os espaços de competição. Badminton, ciclismo BMX freestyle, esgrima, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, handebol, hóquei sobre grama, judô, natação, skate, squash, tênis, tiro com arco e tiro esportivo conheceram os locais e realizaram os testes necessários antes da participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior.

"Neste primeiro dia, fizemos somente o reconhecimento do estande, da luz, e está tudo certo. Amanhã (sábado) é o treino oficial, e aí, no domingo, já é a nossa competição individual. A expectativa aqui está muito alta. Eu quero ir para a final", compartilhou Caio Silas. O atleta, inclusive, sabe a importância de não perder de vista as nuances dos espaços. Nos Jogos de Cali-2021, ele faturou duas medalhas, uma prata e um bronze, na modalidade tiro esportivo, pistola de ar 10 metros.

A oportunidade de visitar os centros de disputa em um dia de menor movimento — apenas autoridades, organizadores e imprensa circularam pelos espaços — também proporciona um momento de integração. Como o Pan Júnior não segue o modelo de vilas adotado pelas competições adultas, como os Jogos Olímpicos, a troca de ideias entre os atletas dos 41 países participantes fica restrita para momentos de bastidores, como a Cerimônia de Boas-Vindas e hasteamento das bandeiras.



O evento ocorreu nesta sexta-feira (8/8), na Praça das Bandeiras, na sede do Comitê Olímpico do Paraguai. Davi Henrique, do BMX, foi um dos atletas envolvidos na cerimônia. "É muito massa estar aqui conhecendo a galera de todas as Américas, porque daqui também saem muitos campeões. Então, isso me dá uma motivação para estar querendo alcançar o topo também", comentou.



A partir de sábado (9/8), tudo será para valer e a futura geração olímpica do Brasil perseguirá o sonho de brilho e medalha em Assunção-2025. Se em disputas acirradas pequenos detalhes costumam fazer a diferença, os atletas da delegação verde e amarela tiraram o dia para aperfeiçoarem não apenas a prática esportiva, mas as percepções das situações de fora com capacidade de empurrarem na direção do pódio pan-americano.

