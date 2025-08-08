Pan Júnior oferece 218 vagas para Lima-2027; veja a distribuição

Assunção — Competição mais relevante do calendário olímpico sul-americano em 2025, os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção têm o papel de entregar resultados no presente e abrir portas para o futuro. Criado para impulsionar os novos talentos do continente em ambiente de alto rendimento, o evento também serve como trampolim rumo ao maior palco das Américas: as disputas de 9 a 23 de agosto classificam 218 atletas e equipes para o Pan de Lima-2027.
Essas cotas estão no topo das prioridades das 41 delegações participantes. Além do desenvolvimento da base, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) trata com atenção a chance de garantir vagas antecipadas para o torneio adulto. Em Santiago-2023, por exemplo, o Brasil conquistou 77 lugares com base no desempenho em Cali-2021, a edição inaugural do Pan Júnior.
O Pan Júnior de Assunção-2025 tem tudo para ser ainda mais generoso na distribuição de participações. A edição de inauguração do evento em território colombiano reservou 202 vagas para a disputa adulto seguinte. Com uma modalidade a mais em relação ao torneio inaugural, o capítulo dois da competição para atletas entre 12 e 23 anos conta com 16 lugares a mais para o principal encontro poliesportivo das Américas.
A maioria dos lugares segue uma lógica simples de distribuição: 200 medalhistas de ouro em provas individuais — como atletismo, judô, skate, taekwondo e caratê — garantirão vaga automática nas respectivas modalidades para o Pan de 2027. É importante ressaltar: essas classificações são nominais, ou seja, intransferíveis. Nem mesmo um compatriota poderá substituí-los.
As outras 18 cotas envolvem modalidades coletivas. Os campeões de cada gênero no basquete (3x3 e 5x5), handebol, hóquei sobre grama e rúgbi sevens asseguram lugar em Lima-2027. No caso do vôlei de quadra e do vôlei de praia, há uma regra especial: além dos campeões do Pan Júnior, as melhores equipes de cada confederação continental — América do Sul (ODS) e América do Norte, Central e Caribe (NORCECA) — também ganham vaga.
Distribuição das vagas
Individuais
200 vagas — medalhistas de ouro em provas individuais (vaga é pessoal, não do país)
Coletivas (18 cotas)
Basquete 3x3 e 5x5: 4 vagas (1 por gênero em cada)
Handebol: 2 vagas (1 por gênero)
Hóquei sobre grama: 2 vagas (1 por gênero)
Rúgbi 7: 2 vagas (1 por gênero)
Vôlei de quadra: 4 vagas (campeões + melhores por confederação)
Vôlei de praia: 4 vagas (campeões + melhores por confederação)
Total: 218 cotas