Candidaturas de Assunção e Rio-Niterói apresentam planos para o Pan de 2031

Luque — Os trunfos das candidaturas de Assunção e de Rio-Niterói em busca do direito de sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 estão à mesa de disputa. Na tarde desta sexta-feira (8/8), a 63ª Assembleia Geral da Panam Sports, entidade responsável por organizar os eventos poliesportivos do continente, abriu espaço para as comitivas dos dois países realizarem apresentações. Na reunião realizada na sede da Conmebol, em Luque, os candidatos listaram as pretensões para o evento. De um lado, os paraguaios apostam na construção de um legado. Do outro, os brasileiros se apegam na expertise.

A decisão, marcada para ser divulgada em outubro deste ano em Santiago, no Chile, opõe projetos distintos. Dono de apenas uma medalha olímpica conquistada no futebol, o Paraguai jamais recebeu uma edição do Pan Adulto e aposta nos eventos para evoluir. Marcado para a cidade entre 9 e 24 de agosto, o Pan Júnior, por exemplo, é considerado o maior evento esportivo realizado no país. Potência olímpica da América do Sul e com o legado do Pan de 2007 e dos Jogos Olímpicos de 2016 na bagagem, Rio de Janeiro se une à vizinha Niterói em um projeto de sinergia.

Na apresentação realizada em casa, Assunção resumiu a possibilidade de receber uma edição dos Jogos Pan-Americanos como um "sonho". A capital paraguaia defende a escolha como um legado para transformar a cidade em termos estruturais e esportivos, com a evolução de infraestrutura nos dois sentidos. A frase "não seríamos apenas um anfitrião, mas um convite para seguir construindo" virou o mantra da candidatura.

O plano de Assunção-2031 pretende realizar uma edição sustentável dos Jogos Pan-Americanos. A proximidade dos principais complexos é outro ponto de defesa pela escolha. Segundo os organizadores, as disputas devem se concentrar em 30 minutos de distância. As principais, como a Secretaria Nacional de Desporte e os equipamentos do centro do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) já estão prontos. Os locais serão "testados" durante o Pan Júnior de 2025.

Como parte do legado, Assunção planeja uma autopista elevada e um sistema de operação de trens na cidade. Local de concentração das delegações durante edições dos Jogos, Vila Pan-Americana da capital paraguaia será erguida do zero. O espaço terá 13 torres, com capacidade de abrigar, simultaneamente, 7.200 atletas. A construção está prevista para 30 meses, em uma parceria público privada. Como legado, se transformará em um complexo de moradias e sairá do papel independentemente de a candidatura sair vencedora.

"Dos 41 membros da Panam Sports, apenas 12 receberam uma edição dos Jogos. Seria uma mensagem muito bonita incluir mais um. O esporte transforma e abre caminhos onde antes não existiam. Que o legado não se constrói apenas com infraestrutura, mas também ampliando a base de nações capazes de celebrar com sucesso este grande evento continental. Assunção 2031 não é uma promessa, é uma realidade em andamento", destacou Camilo Perez, presidente do Comitê Olímpico do Paraguai (COP).

Comitiva brasileira posa em Assunção: expectativa alta o país ser confirmado como sede do Pan-2031 (foto: Miriam Jeske/COB)

O plano de Rio-Niterói

Conduzida pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, a apresentação brasileira está baseada em quatro conceitos: oferecer a melhor experiência aos atletas, construir um modelo unificado para os Jogos, promover a plena integração do movimento americano e gerar oportunidades de legado. O dirigente ressaltou a união de todo o continente por meio do Rio de Janeiro e de Niterói. "Faremos os Jogos da integração", destacou no discurso.

Espalhada pelas duas cidades cariocas, a candidatura aposta em espaços esportivos testados anteriormente, como os complexos do Parque Olímpico e de Deodoro, ambos no Rio de Janeiro. Maracanã, Maracanãzinho e Nilton Santos também estão nos planos. Em Niterói, o Complexo Esportivo da Concha Acústica amplificaria o legado esportivo na região. De acordo com a prefeitura, o projeto foi elaborado com ênfase na sustentabilidade, incorporando um sistema de captação de água da chuva para reutilização na irrigação do espaço.

Rio-Niterói destacou a conexão de transporte entre as duas cidades e as opções de locomoção público a todas as sedes. A construção de Vilas Olímpicas para a prática esportiva é outro detalhe apontado para maximizar o legado das cidades. No legado pan-americano, o COB se comprometeu a ampliar alianças de cooperação com os 41 países da Panam Sports. O foco brasileiro é colocar a expertise em prática para levar a melhor na corrida com Assunção. "Nós não vendemos sonhos, vendemos realidade", finalizou La Porta.

Otimismo

Os membros da comitiva brasileira presente em Assunção reforçaram o otimismo em vencer a corrida para receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. "Nós queríamos deixar uma apresentação que pudesse mostrar exatamente o que pretendemos fazer e por que Rio e Niterói querem organizar os Jogos. Esse foi o nosso foco. O Paraguai fez uma apresentação mais técnica. Queremos colocar o Brasil de volta ao cenários dos grandes eventos. Nós temos a confirmação de que podemos fazer. Por isso, a gente entende que tem a expertise. O Paraguai ainda está buscando mostrar que tem essa capacidade", detalhou o presidente Marco La Porta, à imprensa.

Vestindo a mesma gravata de tons em verde e amarelo utilizada em momentos dos Jogos Olímpicos de 2016, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, enfatizou a capacidade dos brasileiros de se mobilizar por grandes competições. "Organizar grandes eventos que encantam o mundo está no nosso DNA. Mas junto com a hospitalidade, beleza e energia do nosso povo, há planejamento sólido e responsabilidade na gestão desse projeto", destacou.

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves salientou os benefícios a serem colhidos pelas duas cidades, em caso de triunfo no pleito pelo Pan de 2031. "Reiteramos as garantias concedidas pela Prefeitura de Niterói para, junto com o Rio de Janeiro, realizar Jogos Pan-Americanos memoráveis em 2031, com um forte legado esportivo para as Américas. Niterói e Rio estão unidas por esse mesmo propósito”, discursou.

Além de La Porta, Paes e Neves, a comitiva brasileira na Assembleia Geral da Panam Sports contou com as presenças de nomes como Yane Marques (vice-presidente do COB), Emanuel Rego (diretor-geral do COB), Manoela Penna (diretora de comunicação e marketing do COB), Tiago Pereira (multimedalhista pan-americano), Hortência (lenda do basquete), Iziane Marques (ex-atleta e membro do Ministério dos Esportes), Isabel Swan (ex-velejadora e vice-prefeita de Niterói), Bernard Rajzman (medalhista olímpico e membro do COI) e Guilherme Scheleder (secretário de esportes do Rio).