Inter volta a vencer no Brasileirão e aumenta sequência negativa do Bragantino

Com uma atuação consistente, o Internacional afastou a crise e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Colorado bateu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, no Cícero de Souza Marques, e aumentou a sequência negativa do adversário (oito jogos sem vencer). Ainda no primeiro tempo, Ricardo Mathias e Alan Patrick estufaram a rede, enquanto na volta do intervalo, o jovem atacante deixou novamente sua marca, e Pitta descontou.
Dessa forma, com o resultado, a equipe gaúcha subiu para a 9ª posição, com 24 pontos. O time de Bragança Paulista, por sua vez, estacionou nos 27 pontos e agora ocupa a 7ª posição.
Na próxima rodada, o Massa Bruta visita o Ceará, sábado (16), às 16h (de Brasília). O Colorado, por sua vez, mede forças com o Flamengo no dia seguinte, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Durante a semana, a equipe gaúcha também enfrentará o Rubro-Negro, porém pelas oitavas da Libertadores, na quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
Primeiro tempo
No início do confronto, ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar. De um lado, Pitta recebeu na área após erro de Thiago Maia, mas Juninho salvou o Colorado. Do outro, Alan Patrick arriscou um chute rasteiro, mas parou na defesa de Cleiton. Em seguida, Bernabei lançou Wesley, que ganhou na velocidade e cruzou para Ricardo Mathias se adiantar e abrir o placar para os visitantes.
Aos 13, o Massa Bruta teve a chance de empatar, mas Rochet e Clayton Sampaio salvaram o Inter. Laquintana finalizou para o goleiro espalmar, quando no rebote Lucas Barbosa surpreendeu, mas o defensor salvou em cima da linha. Ainda na primeira etapa, Wesley efetuou o cruzamento, e a bola bateu no braço de Gustavo Marques. O árbitro revisou o lance no VAR e assinalou o pênalti.
Na cobrança, Alan Patrick bateu sem qualquer chances para Cleiton e ampliou o marcador em Bragança Paulista. Na última grande chance da etapa inicial, Praxedes aproveitou um cruzamento pela direita e cabeceou em direção ao gol. No entanto, Rochet voltou a aparecer bem e defendeu.
Segundo tempo
Logo no primeiro minuto da etapa final, Ricardo Mathias aproveitou o vacilo de Jhon Jhon e só teve o trabalho para tirar o goleiro do Massa Bruta e bater no canto. Aos 9, o meio-campista deu a volta por cima e serviu Pitta, que teve liberdade para bater de primeira e descontar para o Red Bull Bragantino.
Os donos da casa voltaram a chegar com perigo. Quando Barbosa ficou com a bola na área, fez o giro e bateu, mas o goleiro colorado fez a defesa. Contudo, o Inter quase ampliou. Bernabei cruzou na cabeça do zagueiro Clayton Sampaio, que finalizou forte, mas o arqueiro Cleiton fez uma grande defesa.
Na reta final da partida, o Bragantino ficou com menos um, pois Pitta sentiu, e o técnico Fernando Seabra já tinha utilizado as paradas para alterações. Dessa forma, Borré, que entrou no segundo tempo, tentou de todas as formas deixar o dele. Na primeira, parou no goleiro depois de um cabeceio, enquanto na segunda oportunidade, recebeu de Alan Patrick e estufou a rede. Todavia, estava em impedimento no momento do passe.
RB BRAGANTINO 1 x 3 INTERNACIONAL
19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 09/08/2025, às 18h30 (de Brasília)
Local: Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Gols: Ricardo Mathias (6’/1ºT) (0-1); Alan Patrick (32’/1ºT) (0-2); Ricardo Mathias (1’/2ºT) (0-3); Pitta (9’/2ºT) (1-3)
RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes (Cauê 28’/2ºT); Gabriel (Fabinho 10’/2ºT), Praxedes (Gustavinho 22’/2ºT) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Thiago Borbas 22’/2ºT), Laquintana (Davi Gomes 10’/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.
INTERNACIONAL: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Bruno Henrique 31’/2ºT), Alan Rodríguez (Aguirre 18’/2ºT), Bruno Tabata (Luís Otávio 31’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho 18’/2ºT) e Ricardo Mathias (Borré 24’/2ºT) Técnico: Roger Machado.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Gabriel (RBB); Bruno Tabata e Wesley (INT)
Cartões Vermelhos: –