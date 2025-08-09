Sócios do Corinthians aprovam impeachment de Augusto Melo

Melo não é mais o presidente do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Augusto Melo não é mais o presidente do Corinthians. Neste sábado (9), no Parque São Jorge, por 1413 votos favoráveis a 620 contrários, os sócios do Timão aprovaram a destituição do dirigente do cargo, em assembleia extraordinária.

Melo, aliás, já estava afastado da presidência desde 26 de maio, por decisão do Conselho Deliberativo. Réu em investigação do “Caso VaideBet”, o cartola perde o cargo, agora, de forma definitiva.

Com o cargo da presidência em vacância, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Timão, convocará a realização de uma nova eleição. O pleito para definir o novo mandatário conta com apenas com a participação de conselheiros como concorrentes e votantes.