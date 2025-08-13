Novo canal da Globo provoca dança das cadeiras no jornalismo esportivo

A TV Globo acertou as contratações do narrador Jorge Iggor, ex-TNT Sports, e da apresentadora Mariana Spinelli, ex-ESPN, para integrar a equipe do GE TV, novo projeto digital do Grupo. A empreitada utilizará o atual endereço do Globo Esporte, no YouTube, para competir com a CazéTV. Ainda não há, no entanto, data marcada para estreia.
Segundo a Folha de S.Paulo, a ideia, todavia, é de que o lançamento ocorra nos próximos meses. Os moldes do projeto serão semelhantes aos da CazéTV, por exemplo, com transmissões de diferentes esportes, além de eventos de grande porte.
Com o intuito de gerar engajamento nas redes, o grupo deixará a TV para outros produtos. Outros formatos, como o de 'mesa redonda', espécie de programa composto por um grupo de debate diante de determinados temas, também deve ganhar espaço.
A TV Globo, além disso, trabalha para que um novo rol de profissionais seja construído. Por isso, justamente, correu atrás de profissionais de empresas concorrentes. Antes de rumar ao novo destino, Jorge Iggor estava há 18 anos na TNT Sports. Era um dos principais narradores da emissora, atrás apenas de André Henning. Componente da equipe ainda durante a época de Esporte Interativo, ficou conhecido, principalmente, por trabalhos em transmissões de partidas da Liga dos Campeões da Europa.
Mariana Spinelli, apresentadora de programas como o tradicional Sportscenter, estava na emissora do Grupo Disney havia sete anos. Assim como Jorge, poderá continuar com os projetos pessoais mantidos em ambiente digital, como canais no YouTube e podcasts. Apesar disso, contará ainda com apresentadores e comentaristas 'emprestados' do portal esportivo da emissora.
* Com informações da Agência Estado
