Marcos Mion perde programa na Globo para Eliana

A Globo anunciou as novidades para a 40ª edição do "Criança Esperança", que vai ao ar em 27 de outubro, e uma das mudanças mais notáveis é a ausência de Marcos Mion.

O apresentador, que comandou o especial no ano passado, não aparece no plano comercial divulgado para 2025, indicando que ficará de fora desta edição, aponta uma apuração feita pelo colunista André Romano.

O comando deste ano, no entanto, será marcado pelo reencontro de três ícones da TV infantil: Xuxa, Eliana e Angélica. Essa, inclusive, não será a primeira vez que as comunicadoras irão unir forças nas telinhas.

As apresentadoras, que já dividiram o palco na edição de 2023, voltam para celebrar a data em uma noite que promete mesclar música, emoção e solidariedade, resgatando memórias afetivas de diferentes gerações.

A emissora aposta no peso simbólico do trio para atrair a audiência e impulsionar as doações. A expectativa é de que o especial apresente grandes nomes da música, participações especiais e novidades no formato, reforçando o "Criança Esperança" como uma das campanhas de arrecadação mais tradicionais e de maior alcance no país.