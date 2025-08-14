NFL Brasil terá apresentação de Ana Castela na abertura e show internacional no intervalo

A organização do segundo evento oficial da NFL no Brasil confirmou, nesta quarta-feira (14), a apresentação de Ana Castela para cerimônia de abertura na Neo Química Arena. A artista ficará responsável por cantar o hino nacional momentos antes do confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, no dia 05 de setembro, às 21h.

Aos 21 anos, a jovem artista subirá ao palco no centro do gramado em um momento tradicional do protocolo esportivo norte-americano. Ou seja, antes do jogo, ainda durante a cerimônia de abertura do evento. Ana Castela assumirá o posto no lugar de Luísa Sonza, que se apresentou nessa mesma função na estreia da liga em solo brasileiro, em 2024.

O evento ainda contará com apresentação internacional de Karol G no show do intervalo. Sucesso absoluto na América Latina, a cantora colombiana prometeu repetir o sucesso de Anitta — responsável pelo espetáculo em 2024 — e mobilizar os presentes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NFL (@nfl)

Alcance nacional e internacional

Ana Castela ganhou notoriedade nacional com hits como “Pipoco”, “Nossa Herança” e “Solteiro Forçado”. Já consagrada, ela solidificou de vez seu nome como um dos mais simbólicos do gênero sertanejo pop após o lançamento do álbum “Let’s Go Rodeo”.

O apelo entre jovens pesou na escolha do nome da sul-mato-grossense, que vem se apresentando em festivais por todo Brasil. Já pelo lado da cantora, a decisão de se apresentar na NFL visa reforçar seu diálogo com diferentes públicos e conectar elementos culturais norte-americanos ao mercado musical brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

NFL investe em ações no país

A edição de 2025 faz parte do processo de consolidação da liga no mercado nacional. A organização anunciou que, paralelamente à partida em São Paulo, promoverá uma série de ativações no Rio de Janeiro. As iniciativas incluem clínicas de futebol americano, eventos musicais e painéis interativos para o público.

O objetivo, segundo os organizadores, visa ampliar o alcance da marca no Brasil e fortalecer a base de torcedores. Embora a capital fluminense não receba jogos nesta edição, o investimento em eventos paralelos mostra que o Rio seguirá como peça estratégica em seu plano de expansão.

A partida entre Chiefs e Chargers será transmitida com exclusividade pelo YouTube — marcando a primeira exibição global da NFL na plataforma. O início da transmissão está previsto para às 21h (horário de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.