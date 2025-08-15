Espanhol, Francês e Inglês abrem temporada das ligas de ponta da Europa

Vinicius Junior, Estêvão e Marquinhos: estrelas brasileiras no Espanhol, no Inglês e no Francês em 2024/2026 - (crédito: Valdo Virgo)

O atual campeão da Champions League joga no Campeonato Francês: o Paris Saint-Germain. O ex-dono da Europa, Real Madrid, compete no Espanhol. Antes do time merengue, a orelhuda foi conquistada pelo Manchester City, do Inglês. Se esses três motivos não forem suficientes para você acompanhar, a partir de hoje, três das cinco principais ligas nacionais da Europa, nós acrescentamos a cereja do bolo. É a última oportunidade de se exibir nas vitrines mais luxuosas do planeta bola antes da convocação final das 48 seleções para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, nos EUA e no México.

As 300 dias do jogo de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, em 11 de junho, o técnico italiano da Seleção, Carlo Ancelotti, é um dos treinadores interessados na performance dos jogadores brasileiros na elite do futebol europeu.

A Premier League, ou Campeonato Inglês para os menos íntimos, começa hoje com 34 jogadores brasileiros na lupa de Carletto. Impressiona a quantidade de centroavantes disponíveis na terra do Rei Charles II. Em tempos de carência na camisa 9, o Brasil disponibiliza no cardápio Matheus Cunha no Manchester United, Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), Igor Jesus (Nottingham Forest), João Pedro (Chelsea), Evanilson (Bournemouth) e Rodrigo Muniz (Fulham), cobiçadíssimo pela Atalanta da Itália.

A Inglaterra também oferece volantes e meias. Candidato a xerife do meio de campo do Brasil, Casemiro inicia mais uma temporada na Europa vestindo a camisa do Manchester United. Há experiência e juventude no menuy. Carlo Ancelotti curte Andrey Santos (Chelsea). André e João Gomes (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham) e Bruno Guimarães e Joelinton (Newcastle).

A temporada inglesa é especial para duas joias. Absolvido no processo sobre o possível envolvimento em um esquema de manipulação de resultados na Premier League, o meia Lucas Paquetá está com o corpo e a mente sãos para conquistar mais uma vaga na Seleção e disputar a Copa pela segunda vez depois de ir ao Catar em 2022.

Aos 18 anos, Estêvão realizará o sonho de sair do joystick do PlayStation para o mundo real dos melhores gramados do planeta vestindo a camisa do Chelsea. A estreia teve até gol no amistoso contra o Bayer Leverkusen da Alemanha.

"Cara, é loucura. Eu tenho um ano e meio de profissional, e as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Mas, graças a Deus, está tudo acontecendo do melhor jeito possível, tudo do bom e do melhor. Agora, ainda mais com essa indicação (a revelação jovem do ano na Bola de Ouro), sabendo que todo o meu esforço e meu trabalho vêm sendo valorizados e que eu tenho seguido os melhores passos. Então é incrível", disse em entrevista ao Jornal Nacional da tevê Globo.

O Espanhol larga hoje com 10 brasileiros. Não dá para formar um time. Entre eles, há o atual Fifa The Best, Vinicius Junior, e um dos candidatos à sucessão dele, Raphinha, do Barcelona. Ancelotti prestará atenção na recuperação de Éder Militão, nas evoluções dos jovens Endrick e Vitor Reis e no fim do suspense sobre Rodrygo. Ele interessa ao Manchester City. O poder de investimento do Espanhol caiu. Enquanto a Premier League consumiu R$ 14 bilhões em reforços, o Espanhol investiu R$ 3,3 bilhões.

Jamais despreze a Ligue 1. Marquinhos é o capitão da Seleção e do PSG, atual campeão do Francês, da Copa da França, da Champions League, da Supercopa da Uefa e vice Mundial. Ancelotti pinçou o zagueiro Alexsandro no Lille. Os laterais Vanderson e Caio Henrique crescem no Monaco.

