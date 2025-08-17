Neymar sai do campo chorando após Santos ser goleado pelo Vasco

O jogador Neymar deixou o campo do Morumbis chorando, neste domingo (17/8), após o Santos ser goleado em 6 a 0 pelo Vasco. No jogo, que valeu pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro, o clube de Neymar jogou mal e foi dominado durante toda a partida.

A derrota para o Vasco marca a maior goleada sofrida por Neymar em toda a carreira.

Quando o árbitro apitou o final do jogo, Neymar desabou e chorou sentado no gramado. Em seguida, levantou e foi abraçado pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz, e deixou o campo. Confira o momento:

O jogo

A torcida do Santos encheu o MorumBis neste domingo com a expectativa de ver Neymar, mas saiu do estádio atônita após uma derrota avassaladora: 6 a 0 para o Vasco. Depois de duas vitórias consecutivas, a equipe da Vila Belmiro viu sua evolução no Brasileiro interrompida e permaneceu com 21 pontos. Com a goleada, o time visitante voltou a vencer depois de cinco rodadas, alcançou 19 pontos e deixou a zona de rebaixamento. O Santos, além de não conseguir se afastar do Z-4, perdeu Neymar: o atleta foi punido e ficará fora da próxima partida contra o Bahia. O camisa 10, com atuação discreta diante do Vasco, viu interrompida uma série de sete jogos seguidos; já amarelado, recebeu cartão por reclamação ainda no primeiro tempo. Insatisfeita com o trabalho do técnico Cleber Xavier, a torcida santista chegou a pedir Sampaoli. Após o quinto gol vascaíno, aos 16 minutos do segundo tempo, muitos torcedores abandonaram o estádio.

