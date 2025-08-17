Neymar sai do campo chorando após Santos ser goleado pelo Vasco

O jogador Neymar deixou o campo do Morumbis chorando, neste domingo (17/8), após o Santos ser goleado em 6 a 0 pelo Vasco. No jogo, que valeu pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro, o clube de Neymar jogou mal e foi dominado durante toda a partida.
A derrota para o Vasco marca a maior goleada sofrida por Neymar em toda a carreira.
Quando o árbitro apitou o final do jogo, Neymar desabou e chorou sentado no gramado. Em seguida, levantou e foi abraçado pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz, e deixou o campo. Confira o momento:
@midiafutbr pic.twitter.com/rgFrM65paq— siga: out of context brasileirão (@midiafutbr) August 17, 2025
O jogo
