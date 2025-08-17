Vasco aplica goleada histórica de 6 a 0 sobre o Santos e deixa o Z4

O Vasco conquistou uma vitória histórica e absolutamente avassaladora no Brasileirão. A equipe goleou o Santos por 6 a 0, em pleno estádio do Morumbis, neste domingo (17). Com o resultado, o Vasco chega aos 19 pontos, deixa a zona de rebaixamento (Z4) e sobe para a 15ª posição. O Santos, por sua vez, estaciona nos 21 pontos e cai para o 16º lugar, uma posição acima do Z4.
O primeiro tempo do clássico já deu o tom do que estava por vir. O Vasco abriu o placar aos 17 minutos, com o lateral Lucas Piton. A equipe carioca, contudo, soube explorar os contra-ataques e dominou a maior parte da etapa. O Santos chegou a ter um pênalti a seu favor, mas o VAR anulou o lance por impedimento na origem da jogada.
Na segunda etapa, o que se viu foi um verdadeiro massacre do time visitante. O Vasco marcou mais cinco gols e não deu qualquer chance de reação ao rival. David, com um golaço de primeira, e Philippe Coutinho ampliaram o placar logo no início. Em seguida, Rayan, de pênalti, fez o quarto. Coutinho, de novo, e Tchê Tchê fecharam a goleada histórica.
A torcida do Santos, de fato, não aguentou a humilhação em campo. Em um claro sinal de protesto, muitos torcedores se viraram de costas para o gramado. A equipe da casa, que teve chances inacreditáveis no início do segundo tempo, se descontrolou. O time, enfim, assistiu de forma passiva ao show de seu adversário no Morumbis.
A vitória, portanto, representa um enorme e fundamental respiro para o Vasco. O resultado tira o time da zona de rebaixamento e dá uma confiança gigantesca. Para o Santos, no entanto, a goleada sofrida em casa abre uma crise sem precedentes. A equipe, em resumo, agora se vê perigosamente próxima da zona de rebaixamento.
SANTOS x VASCO
Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data: 17/08/2025 (domingo)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Gol: Lucas Piton, 17’/1ºT (0-1), David, 6′(0-2), Philippe Coutinho, 8’/2ºT (0-3), Rayan, 14’/2ºT (0-4), Philippe Coutinho, 16’/2ºT (0-5), Tchê Tchê
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Luan Peres. Luisão e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Guilherme, Barreal (Cabellero) e Tiquinho Soares (Lucas Meirelles, 26’/2ºT). Técnico: Cleber Xavier.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira, 31’/2ºT), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Thiago Mendes, 30’/2ºT), Tchê Tchê, Rayan (Puma Rodríguez, 38’/2ºT), Coutinho e Nuno Moreira (GB, 29’/2ºT); David (Léo Jacó, 34’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartão amarelo: Hugo Moura, Tchê Tchê (VAS); Luisão, Neymar (SAN)