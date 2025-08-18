Giro Assunção-2025 #9: atletismo e tênis de mesa garantem pódios do Brasil

2025.08.18 - Jogos Pan-Americanos J..nior Assun....o 2025 - Atletismo - Revezamento 4 x 400m misto - Jadson Lima, Bianca Almeida, Elias dos Santos e Julia Ribeiro do Time Brasil conquistam a medalha de ouro. Foto: Miriam Jeske/COB. - (crédito: Miriam Jeske/COB)

Assunção — O primeiro dia do atletismo nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 trouxe três medalhas para o Brasil. O revezamento misto 4x100m brilhou com ouro para Jadson de Lima, Bianca de Almeida, Elias dos Santos e Julia Ribeiro. Thiago Lacerda e Maria Eduarda de Barros completaram o quadro com bronze no lançamento de dardo e no disco.

No tênis de mesa, a delegação brasileira mostrou força e saiu com três medalhas douradas. Leonardo Ilzuka e Felipe Doti levaram o ouro nas duplas masculinas, enquanto Beatriz Mendonça e Karina Senaga venceram entre as mulheres. Leonardo ainda acrescentou uma prata no individual.

Os coletivos também renderam vitórias. O vôlei masculino superou a Argentina em um duelo equilibrado por 3 sets a 2, e o handebol masculino venceu o Chile por 30 a 19. Nas areias, Isac/Jonathan e Carol/Julia garantiram triunfos sem perder sets.

Nesta terça-feira (19/8), seguem as provas de atletismo, com finais programadas, além das decisões brasileiras na patinação velocidade e novas disputas na ginástica artística. A competição segue até 23 de agosto, com transmissão pela CazéTV, pelo BandSports e pelo canal Time Brasil no YouTube.

2025.08.17 - Jogos Pan-Americanos J..nior Assun....o 2025 - Tenis de Mesa dupla feminina - A equipe do Time Brasil Beatriz Mendon..a e Karina Senaga compete. Foto: Miriam Jeske/COB. (foto: Miriam Jeske/COB)

Medalhas do dia

Atletismo – Jadson de Lima, Bianca de Almeida, Elias dos Santos e Julia Ribeiro (ouro, revezamento 4x100m misto); Thiago Lacerda (bronze, lançamento de dardo); Maria Eduarda de Barros (bronze, lançamento de disco)

No primeiro dia de ação do atletismo no Pan Júnior, o Brasil faturou três medalhas. O revezamento misto 4x100m ganhou ouro com Jadson de Lima, Bianca de Almeida, Elias dos Santos e Julia Ribeiro. No lançamento de dardo e de disco, Thiago Lacerda e Maria Eduarda de Barros ficaram com bronze. Nesta terça-feira (19/8), o Brasil atua a partir das 7h.

Tênis de mesa – Leonardo Ilzuka e Felipe Doti (ouro, duplas masculinas); Beatriz Mendonça e Karina Senaga (ouro, duplas femininas); Leonardo Ilzuka (prata, individual masculino)

O domínio brasileiro se estabeleceu na disputa de duplas do tênis de mesa. Os ouros viearm com Leonardo Ilzuka e Felipe Doti, no masculino, e a parceria de Beatriz Mendonça e Karina Senaga, no feminino. Leonardo ainda ganhou uma prata no individual. Nesta terça-feira (19/8), as provas começam às 9h.

2025.08.18 - Jogos Pan-Americanos J..nior Assun....o 2025 - Volei de praia feminino - Carol Sallaberry e Julia Vieira do Time Brasil estreiam na competi....o contra a dupla guatemalteca. Foto: Ana Patricia/COB. (foto: Ana Patricia/COB)

Resultados do dia

Handebol

Masculino

Brasil 30 x 19 Chile

Hóquei

Masculino

Brasil 0 x 4 México

Vôlei

Masculino

Brasil 3 x 2 Argentina

Parciais de 27/25, 19/25, 25/14, 22/25 e 15/12

Vôlei de praia

Masculino

Isac/Jonathan 2 x 0 Maldonado/De Jesus (DOM)

Parciais de 21/13 e 21/15

Feminino

Carol/Julia 2 x 0 Arevalo/Aguilar

Parciais de 21/11 e 22/20

Brasil para acompanhar

Handebol

Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil volta a jogar no handebol, às 11h30. Os adversários serão dos Estados Unidos.

Saltos Ornamentais

Saltadores brasileiros estarão em ação no último dia da modalidade em Assunção-2025. As sessões começam às 9h e às 18h35

Ginástica Artística

Uma nova modalidade entra em cena no Pan Júnior a partir desta terça-feira (18/8). Na ginástica artística, o masculino compete a partir das 14h30, com medalhas às 18h.

Golfe

Os golfistas brasileiros colocam a mão na massa nos Jogos Pan-Americanos Júnior a partir das 9h.

Patinação de velocidade

Com o brasiliense Guilherme Abel Rocha em ação, a patinação de velocidade tem disputas em dois horários: a partir das 9h e das 16h30.

Vôlei

Invicto e com vitória em jogo apertado contra a Argentina, o Brasil cumpre o terceiro compromisso no vôlei masculino. Às 17h30, enfrenta Cuba.

Vôlei de praia

As duplas brasileiras seguem a jornada nas areias de Assunção. Carol/Júlia pegam rivais colombianas, às 10h, e costarriquenhas às 17h30, enquanto Isac/Jonathan encaram bolivianos às 12h15 e costarriquenhos às 19h45.



