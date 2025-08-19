Revoltada com goleada, torcida do Santos invade CT e quebra portão

A torcida do Santos manteve os atritos com o time e, dois dias após a goleada humilhante sofrida para o Vasco, no Morumbis, pelo Brasileirão, invadiu o CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira (19). Os torcedores gritaram muito com os atletas e, principalmente, com a diretoria do Peixe. Um dos portões de acesso ao estacionamento foi arrombado, o que facilitou a entrada no local.

A Polícia Militar chegou rapidamente para conter a invasão, mas, mesmo com a presença dos agentes, os invasores alcançaram o estacionamento onde ficam os carros dos jogadores. A motivação principal foi a derrota por 6 a 0 para o Vasco. Em somente 17 minutos, o time carioca marcou cinco gols. Na partida, a torcida virou de costas para o campo, cantou “olé” e cobrou, portanto, resultados positivos.

O que a torcida do Santos cantou no protesto?

Joga, vagabundo! Respeita o Santos, o maior time do mundo.

Vergonha, time sem vergonha.

Marcelo Teixeira, com esse time você tá de brincadeira!

Neymar, aliás, esteve no CT, mas os torcedores não chegaram ao seu carro, assim como não alcançaram os de outros atletas. A terça-feira também marcou a reapresentação do elenco após a goleada e o primeiro dia sem o técnico Cleber Xavier, demitido ainda no domingo. Sem partidas no meio de semana, a equipe volta a campo no sábado (23), contra o Bahia, na Fonte Nova. A tendência é que Matheus Bachi, filho de Tite e remanescente da comissão técnica de Cleber, assuma o time interinamente.