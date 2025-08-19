Presidente da CBF confirma ter interrompido produção de camisa vermelha da Seleção

Xaud afirmou que o encontro com a marca americana aconteceu logo depois que assumiu a presidência da entidade, no último dia 25 de maio, após afastamento do então mandatário, Ednaldo Rodrigues - (crédito: Foto: Divulgação)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, confirmou ter mandado interromper a produção de uma camisa vermelha da Seleção Brasileira. Em reunião de emergência com a Nike, ele efetuou a suspensão.

Em entrevista ao canal de televisão SporTV, Xaud afirmou que o encontro com a marca norte-americana ocorreu logo depois que assumiu a presidência da CBF, no último dia 25 de maio. O mandatário anterior, Ednaldo Rodrigues, foi quem aprovou a confecção do uniforme na cor vermelha.

A fabricação das camisas já tinha começado. Nas peças, além da cor vermelho ser predominante, também teriam detalhes em preto. Seriam utilizadas como o uniforme número dois do Brasil durante a Copa do Mundo de 2026, sediada nos EUA, México e Canadá, e substituiriam a tradicional azul, alternativa costumeira da tradicional amarelinha.

Xaud ainda afirmou que a motivação para voltar atrás não foi política. Mas, sim, a ausência da identidade da camiseta com as cores da bandeira brasileira. "Foi um assunto delicado. Vou até fazer um parêntese. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas", afirmou.

"Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse (a produção). Eu particularmente não gostei", opinou.

O presidente da principal entidade do futebol brasileiro ainda elogiou o modelo escolhido para dar lugar à camisa de cor vermelha. De acordo com ele, as discussões políticas não podem "entrar em campo, ou interferir na Seleção Brasileira". Ele, ainda, confirma que a Nike "entendeu o motivo".

"Antes dessa questão política, da camisa vermelha, todos vestiam amarelo. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política", avaliou. Conforme noticiado pelo portal ge, a camisa reserva do Brasil na próxima copa será azul.