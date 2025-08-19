Brasilienses no atletismo: Galeno vai à final dos 400m no Pan Jr.

Atletas formados no Centro de Atletismo de Sobradinho (Caso-DF), Vinícius Moura Galeno e Luise Rosa Braga entraram em ação nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 nesta terça-feira (19/8). Na fria e chuvosa noite na capital paraguaia, os corredores da capital federal e se apresentaram semifinais dos 400m masculino e na decisão dos 800m feminino. Enquanto Galeno avançou à decisão, Braga finalizou a disputa em sétimo lugar.



Na classificatória desta terça-feira (19/8), Galeno dosou o ritmo para garantir a possibilidade de disputar as finais de quarta-feira (20/8). O brasiliense confirmou um lugar na decisão ao terminar a classificatória no terceiro lugar, com a marca de 46s44. A volta às pistas da capital paraguaia será a partir das 19h20, quando Vinícius lutará para colocar o Brasil no pódio dos 400m.



Luise pisou na pista de atletismo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) minutos depois para definir os 800m. Na noite fria, a brasileira correu a prova em 2min10s11 e finalizou com a sétima posição. A campeã pan-americana é uma compatriota. Sabrina Gabrieli Pena liderou o pelotão desde o início e ficou com a medalha de ouro, com a marca de 2min05s89. O pódio foi completado por Canadá e Venezuela.

Vinícius e Luise têm trajetórias de início no atletismo parecidas. Ambos começaram a correr no Centro de Iniciação Desportiva (CID) do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 de Sobradinho e tiveram o talento descoberto e aprimorado por João Evangelista de Sena Bonfim, pai do medalhista olímpico brasiliense da marcha atlética, Caio Bonfim. Braga começou em 2015, enquanto Galeno pratica a modalidade desde 2018.

Luise Braga é talento dos 800m formado no Centro de Atletismo de Sobradinho (Caso-DF) (foto: Wander Roberto/COB)



A brasiliense começou com o vice-campeonato da Maratoninha de Brasília, de 2016, e incluiu outros resultou importantes na carreira, como os títulos dos Campeonatos Brasilienses Sub-18 e Sub-20, da seletiva brasileira das Gymnasíades e do Mundo no revezamento Medley, em Normandia, na França. Na carreira, a melhor marcada dela nos 800m está cravada em 2min06s40.



Galeno esbanja talento para provas de velocidade desde criança e se tornou figura frequente nos pódios de Festivais de Atletismo do Distrito Federal. Em 2019, o brasiliense foi campeão Sub-16 da capital, na prova de 250m, além do título nos Jogos Escolares do DF, na mesma distância. O atleta também tem resultados consistentes no Campeonato Brasileiro. Em maio, correu os 400m em 45s75, a melhor marca da carreira.