Sexta edição da Maratona Monumental movimenta Brasília em novembro

Caminhando para a sexta edição, a Maratona Monumental de Brasília está entre as mais tradicionais do Brasil - (crédito: Divulgação)

A capital federal já se prepara para receber um dos maiores eventos de corrida de rua da América do Sul. A Maratona Monumental de Brasília chega à 6ª edição, em 22 e 23 de novembro de 2025, com quatro distâncias — 42 km, 21 km, 10 km e 5 km — e percursos que passam por alguns dos principais cartões-postais da cidade.

Em 2024, a prova reuniu mais de 12 mil atletas, de 585 cidades e mais de 40 países, consolidando-se como uma competição de destaque nacional e internacional. O evento integra o calendário da Confederação Brasileira de Atletismo (Permit Prata), é membro da AIMS e, desde 2023, conta com chancela internacional da World Athletics. Além disso, é a única corrida de rua do Brasil a integrar o Mega Finisher – South America Run Series, circuito que conecta maratonas e meias maratonas em cinco capitais sul-americanas.

A programação começa com a Expo Monumental e a retirada dos kits, de 20 a 22 de novembro, no Pátio Brasil Shopping, reunindo marcas esportivas, patrocinadores e atrações para atletas e visitantes. No dia 22, às 9h, será realizada a Monumental Kids, corrida infantil inclusiva voltada para crianças de 4 a 12 anos, com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social, em percurso simbólico de 50 metros.

Leia também: Conheça o logo do Mundial de Marcha Atlética

Também no dia 22, às 18h, será a vez das provas de 5 km e 10 km. No dia 23, acontecem as largadas da maratona, às 5h, e da meia maratona, às 6h, ambas com trajetos que exploram a beleza e a amplitude da Esplanada dos Ministérios.

A Maratona Monumental mantém seu compromisso com a democratização do esporte, oferecendo 50% de desconto para pessoas com deficiência e atletas com mais de 60 anos em todas as categorias. A prova contará com hidratação em pontos estratégicos, medalhas exclusivas e premiação para os cinco primeiros colocados na classificação geral da maratona e da meia maratona. Entre os diferenciais, estão as medalhas especiais Top 21K e Top 42K, entregues aos atletas que completarem essas distâncias.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.maratonamonumentalbsb.com. br/inscreva-se. Os valores são de R$ 199,90 para a maratona, R$ 179,90 para a meia maratona, R$ 124,90 para os 10 km e R$ 124,90 para os 5 km. Pessoas com deficiência e atletas acima de 60 anos têm 50% de desconto. O kit do atleta inclui camiseta oficial (100% poliamida), número de peito com chip, bolsa do evento, medalha de participação e kit lanche pós-prova.

Serviço

Maratona Monumental de Brasília 2025

Datas: 22 e 23 de novembro

Local: Esplanada dos Ministérios

Horários: 22/11 – Monumental Kids às 9h | 5 km e 10 km às 18h; 23/11 – Maratona às 5h | Meia maratona às 6h

Expo Monumental e retirada de kits: 20 a 22 de novembro, no Pátio Brasil Shopping

Inscrições: www.maratonamonumentalbsb.com.br/inscreva-se

Categorias e valores: 42 km – R$ 199,90 | 21 km – R$ 179,90 | 10 km – R$ 124,90 | 5 km – R$ 124,90

Descontos: 50% para atletas acima de 60 anos e pessoas com deficiência

Kit do atleta: camiseta oficial, número de peito com chip, bolsa, medalha de participação e kit lanche pós-prova