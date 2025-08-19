Fluminense, em jogo de recorde de Fábio, vence e se garante nas quartas da Sul-Americana

Jogadores do Fluminense comemoram o gol de Serna, o primeiro neste 2 a 0 sobre o América, em jogo de festa e recorde para Fábio - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

Nesta terça-feira (19/8), no jogo em que o goleiro Fábio fez história, o Fluminense confirmou, no Maracanã, a sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Fábio não teve trabalho nenhum neste jogo do Tricolor diante do América de Cali, pela volta das oitavas de final. O feito histórico foi o paredão alcançar os 1.391 jogos e se tornar o jogador com mais partidas na história do futebol.

Já em campo, o Fluminense, sem muito esforço, venceu os colombianos por 2 a 0, gols de Serna e Martinelli, um em cada tempo. Poderia ser bem mais. Porém, como venceu na ida, por 2 a 1, entrou com a vantagem do empate e o triunfo magro bastou.

Agora o Tricolor espera o vencedor do mata-mata entre os argentinos Lanús e Central de Córdoba, que jogam na quinta-feira. O Lanús atuará em casa, mas a vantagem é do Central Córdoba, que fez 1 a 0 em casa na ida.

Fluminense dominante no primeiro tempo

O Fluminense encontrou muitas facilidades diante do América de Cali. Nem parecia que era o time colombiano que precisava vencer o jogo se quisesse avançar de fase. Logo no primeiro minuto, Canobbio, muito perigoso durante toda a etapa, cruzou pela direita. Serna cabeceou para defesa parcial do goleiro Soto com o pé. Na sobra, Martinelli hesitou e mandou a bomba, por cima. Este lance foi a senha do que se veria nos próximos minutos. Flu em cima, América acuado. POuco depois, Samuel Xavier, livre na área, chutou mal.

Mas, aos 22, o Tricolor chegou ao seu gol. Hércules, na intermediária pela direita, fez um lançamento incrível para Serna na esquerda, quase na área. O atacante dominou, cortou o zagueiro Bocanegra e chutou rasteiro para fazer 1 a 0.

Contudo, o Fluminense, assim que ficou na frente, deu uma parada. Felizmente o América, muito fraco, não assustava. Somente foi assustar no fim, em uma falta de Lima que bateu na barreira e passou raspando. Somente nos acréscimos o América deu um chute na direção do gol. Para fácil defesa de Fábio. Mas a sensação foi de que o Flu, depois de fazer 1 a 0, fez um jogo ruim, levando Renato Gaúcho a reclamar do comportamento do time, que poderia muito bem manter a pegada e fazer mais gols.

Mais um gol no segundo tempo

Contra um rival que não disse a que veio, o Fluminense seguiu no seu ritmo, sempre com Canobbio, em noite de gala, puxando ataques. Foi o uruguaio quem rolou uma bola pela direita e deu para Martinelli limpar e chutar cruzado, fazendo 2 a 0 e matando qualquer sonho de classificação dos colombianos. A partir daí, foi só tocar e deixar o tempo passar. Classificação tranquila, torcida feliz e Fábio fazendo história.

Em tempo, Lima chegou aos 15 jogos pelo Flu. Mas, diferentemente de Fábio, ovacionado, o apoiador foi vaiado. Muito por causa da torcida querer Ganso, um apoiador mais ofensivo, desde o início.

FLUMINENSE 2X0 AMÉRICA DE CALI-COL

Sul-Americana 2025 – Jogo de volta das oitavas de final

Data : 19/08/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 36.368

Público pagante: 343.465

Gols: Serna, 22’/1ºT(1-0); Martinelli, 11’/2ºT (2-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 23’/2ºT), Freytes, Manoel e Renê; Hércules (Bernal, 32’/2ºT), Martinelli e Lima (Paulo Henrique Ganso, 23’/2ºT); Serna (Keno, 32’/2ºT), Everaldo (John Kennedy, 36’/2ºT) e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho

AMÉRICA DE CALI: Soto; Tovar, Bocanegra, Pestaña (Lucumí, Intervalo) e Mina; Carrascal, Escobar (Paz, 15’/2ºT) e Candelo (Castillo, 38’/2ºT); Barrios, Jhon Murillo (Ramos, 15’/2ºT) e Delgado (Garcês, 32’/2ºT). Técnico: Gabriel Raimondi

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Pestaña, Candelo (AME)

