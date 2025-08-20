Brasiliense Vinícius Galeno ganha bronze nos 400m do Pan Júnior

Assunção — Com representação em massa nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, o atletismo do Distrito Federal não deixará a capital paraguaia de mãos vazias. Na noite desta quarta-feira (20/8), o brasiliense Vinícius Moura Galeno conquistou uma medalha de bronze nos 400m masculino. Em prova forte, o atleta finalizou o percurso em 45s83, colocando o país no pódio da pista do Comitê Olímpico Paraguaio (COP).

Vinícius baixou bastante o tempo da classificatória. Um dia antes, o brasiliense avançou com 46s44, a terceira melhor marca entre os corredores envolvidos. Na decisão, o brasileiro largou na raia oito. Sem ter dimensão da disputa durante os primeiros metros, optou por uma largada forte para se posicionar bem em meio aos adversários. No fim, tirou fôlego de onde não tinha para garantir uma posição no pódio.

"Realmente, foi uma corrida muito doida. Eu estava correndo pela raia 8. Então, eu fiquei totalmente sem visão do que estava acontecendo. Eu senti o ritmo ali quando entrei nos últimos 90 metros e percebi que tinha muita gente perto. Por um momento, eu não sabia qual posição estava, mas graças a Deus, a gente conquistou esse terceiro lugar. É uma confusão. É muita coisa para se pensar. Sempre idealizando a técnica também. É uma coisa muito louca, mas estou muito feliz de ter conseguido essa medalha", destacou o atleta brasiliense.

O jamaicano Jasauna Dennis (45s56) ganhou a medalha de ouro, enquanto Jaden Marchan, de Trinidad e Tobago, finalizou a prova em segundo. "Saí com um ritmo um pouco mais forte almejando melhorar minha marca pessoal (45s75). Sempre que você vai fazer uma marca pessoal, é um risco. Tem que realmente arriscar. Infelizmente, não consegui hoje. Mas eu creio que vai sair com o futuro. Paguei o preço no final de cansar um pouco mais, mas acontece", analisou.

Vinícius começou a correr no Centro de Iniciação Desportiva (CID) do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 de Sobradinho e teve o talento descoberto e aprimorado por João Evangelista de Sena Bonfim, pai do medalhista olímpico brasiliense da marcha atlética, Caio Bonfim.

Desde criança, tornou-se figura frequente nos pódios de Festivais de Atletismo do Distrito Federal. Em 2019, o brasiliense foi campeão Sub-16 da capital, na prova de 250m, além do título nos Jogos Escolares do DF, na mesma distância. O atleta também tem resultados consistentes no Campeonato Brasileiro.