Briga em jogo entre Universidad de Chile e Independiente deixa dezenas de feridos

Dezenas de pessoas ficaram feridas após uma briga generalizada entre torcedores do Independiente de Avellaneda e da Universidad de Chile durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na quarta-feira (20/8).
Ainda não há um consenso sobre o número exato de vítimas. A Agence France-Presse cita que dez pessoas ficaram feridas e 90 foram presas, enquanto que o jornal argentino La Nación apontou que 177 homens, cinco menores de idade e três mulheres ficaram feridos, e 125 pessoas foram presas.
A partida, que estava 1 a 1, foi temporariamente suspensa aos três minutos do segundo tempo e depois cancelada pela Conmebol. A entidade informou que o resultado final e as possíveis sanções contra as equipes serão determinadas pela comissão disciplinar.
O caos começou quando os torcedores do Universidad de Chile lançaram paus, garrafas e até cadeiras na direção das tribunas inferiores e laterais, onde havia torcedores argentinos. Os torcedores chilenos lançaram pelo menos uma bomba de efeito moral sonoro contra um camarote e os torcedores do Independiente, na arquibancada lateral, responderam lançando outros projéteis.
Veja o vídeo:
ES UN NIÑO!! No puedes ser tan cagón.— J O S E (@JooseHernandez) August 21, 2025
Soy cruzado, pero lo de Avellaneda es simplemente criminal
La barra de Independiente no fueron a pelear: fueron a cazar gente, dejando heridos graves y muertos.
Eso no es fútbol, es masacre… avalada por impunidad https://t.co/kII8YSfqHI
O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que a briga foi "errada em muitos aspectos, desde a violência entre os torcedores até a flagrante irresponsabilidade da organização". "A justiça precisa determinar os responsáveis. Agora, nossa prioridade como governo é verificar a situação dos nossos compatriotas atacados, garantir seu atendimento médico imediato e garantir a proteção dos detidos. Para isso, estamos trabalhando com a Embaixada, o Consulado, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior", disse Boric.
Javier Milei, presidente da Argentina, não comentou sobre o episódio. O clube Universidad de Chile disse que o que aconteceu "jamais deveria acontecer em qualquer estádio ou local". "Um estádio não pode ser palco de imagens como as que presenciamos", citou. O Independiente de Avellaneda apenas afirmou que "a segunda partida das oitavas de final foi oficialmente suspensa devido aos incidentes".
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma nota sobre o caso e disse que a violência que ocorreu no jogo "vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos". O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito", citou.
Veja a nota da CBF na íntegra:
A barbárie da última noite, no estádio de Avellaneda, durante a partida entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos. O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade.
É inadmissível que episódios como esse se repitam em competições que deveriam celebrar o talento, a emoção e o espírito esportivo.
Manifestamos nossa total solidariedade às vítimas da violência e às suas famílias. Nenhum torcedor, atleta ou profissional envolvido no espetáculo esportivo deve temer por sua integridade física ao exercer seu direito de participar ou assistir a uma partida de futebol.
A CBF reafirma seu compromisso com a promoção de um futebol seguro, inclusivo e pacífico. Somente com punições exemplares e ações concretas será possível erradicar a violência dos estádios e preservar a dignidade do esporte em nosso continente.
Com informações da AFP*
