VIOLÊNCIA

Briga em jogo entre Universidad de Chile e Independiente deixa dezenas de feridos

Partida foi cancelada pela Conmebol. A entidade informou que o resultado e as possíveis sanções contra as equipes serão determinadas pela comissão disciplinar

Um homem com um curativo no rosto gesticula durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidad de Chile do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025 - (crédito: ALEJANDRO PAGNI/AFP)
Um homem com um curativo no rosto gesticula durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidad de Chile do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025 - (crédito: ALEJANDRO PAGNI/AFP)

Dezenas de pessoas ficaram feridas após uma briga generalizada entre torcedores do Independiente de Avellaneda e da Universidad de Chile durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na quarta-feira (20/8).

Ainda não há um consenso sobre o número exato de vítimas. A Agence France-Presse cita que dez pessoas ficaram feridas e 90 foram presas, enquanto que o jornal argentino La Nación apontou que 177 homens, cinco menores de idade e três mulheres ficaram feridos, e 125 pessoas foram presas.

A partida, que estava 1 a 1, foi temporariamente suspensa aos três minutos do segundo tempo e depois cancelada pela Conmebol. A entidade informou que o resultado final e as possíveis sanções contra as equipes serão determinadas pela comissão disciplinar.

  • Um torcedor do Independiente grita durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidad de Chile do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025
    Um torcedor do Independiente grita durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidad de Chile do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025 Alejandro PAGNI/AFP
  • Um torcedor da Universidade do Chile segura uma barra de aço durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidade do Chile do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025
    Um torcedor da Universidade do Chile segura uma barra de aço durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidade do Chile do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025 Alejandro PAGNI/AFP
  • Torcedor do Independiente mostra uma barra de aço durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidad de Chile do Chile no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025
    Torcedor do Independiente mostra uma barra de aço durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidad de Chile do Chile no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025 Alejandro PAGNI/AFP
  • Torcedores do Independiente exibem pedras durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente, da Argentina, e a Universidad de Chile, do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025
    Torcedores do Independiente exibem pedras durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente, da Argentina, e a Universidad de Chile, do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025 Alejandro PAGNI/AFP
  • Um torcedor do Universidad de Chile se prepara para atirar uma pedra durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente, da Argentina, e o Universidad de Chile, do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025
    Um torcedor do Universidad de Chile se prepara para atirar uma pedra durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente, da Argentina, e o Universidad de Chile, do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025 Alejandro PAGNI/AFP

O caos começou quando os torcedores do Universidad de Chile lançaram paus, garrafas e até cadeiras na direção das tribunas inferiores e laterais, onde havia torcedores argentinos. Os torcedores chilenos lançaram pelo menos uma bomba de efeito moral sonoro contra um camarote e os torcedores do Independiente, na arquibancada lateral, responderam lançando outros projéteis.

Veja o vídeo:

O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que a briga foi "errada em muitos aspectos, desde a violência entre os torcedores até a flagrante irresponsabilidade da organização". "A justiça precisa determinar os responsáveis. Agora, nossa prioridade como governo é verificar a situação dos nossos compatriotas atacados, garantir seu atendimento médico imediato e garantir a proteção dos detidos. Para isso, estamos trabalhando com a Embaixada, o Consulado, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior", disse Boric.

Javier Milei, presidente da Argentina, não comentou sobre o episódio. O clube Universidad de Chile disse que o que aconteceu "jamais deveria acontecer em qualquer estádio ou local". "Um estádio não pode ser palco de imagens como as que presenciamos", citou. O Independiente de Avellaneda apenas afirmou que "a segunda partida das oitavas de final foi oficialmente suspensa devido aos incidentes".

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma nota sobre o caso e disse que a violência que ocorreu no jogo "vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos". O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito", citou.

Veja a nota da CBF na íntegra:

A barbárie da última noite, no estádio de Avellaneda, durante a partida entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos. O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade.

É inadmissível que episódios como esse se repitam em competições que deveriam celebrar o talento, a emoção e o espírito esportivo.

Manifestamos nossa total solidariedade às vítimas da violência e às suas famílias. Nenhum torcedor, atleta ou profissional envolvido no espetáculo esportivo deve temer por sua integridade física ao exercer seu direito de participar ou assistir a uma partida de futebol.

A CBF reafirma seu compromisso com a promoção de um futebol seguro, inclusivo e pacífico. Somente com punições exemplares e ações concretas será possível erradicar a violência dos estádios e preservar a dignidade do esporte em nosso continente.

Com informações da AFP*

x