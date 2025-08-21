Briga em jogo entre Universidad de Chile e Independiente deixa dezenas de feridos

Um homem com um curativo no rosto gesticula durante a interrupção da partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Independiente da Argentina e a Universidad de Chile do Chile, no estádio Libertadores da América em Avellaneda, província de Buenos Aires, Argentina, em 20 de agosto de 2025 - (crédito: ALEJANDRO PAGNI/AFP)

Dezenas de pessoas ficaram feridas após uma briga generalizada entre torcedores do Independiente de Avellaneda e da Universidad de Chile durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na quarta-feira (20/8).

Ainda não há um consenso sobre o número exato de vítimas. A Agence France-Presse cita que dez pessoas ficaram feridas e 90 foram presas, enquanto que o jornal argentino La Nación apontou que 177 homens, cinco menores de idade e três mulheres ficaram feridos, e 125 pessoas foram presas.

A partida, que estava 1 a 1, foi temporariamente suspensa aos três minutos do segundo tempo e depois cancelada pela Conmebol. A entidade informou que o resultado final e as possíveis sanções contra as equipes serão determinadas pela comissão disciplinar.













O caos começou quando os torcedores do Universidad de Chile lançaram paus, garrafas e até cadeiras na direção das tribunas inferiores e laterais, onde havia torcedores argentinos. Os torcedores chilenos lançaram pelo menos uma bomba de efeito moral sonoro contra um camarote e os torcedores do Independiente, na arquibancada lateral, responderam lançando outros projéteis.



Veja o vídeo:

ES UN NIÑO!! No puedes ser tan cagón.



Soy cruzado, pero lo de Avellaneda es simplemente criminal



La barra de Independiente no fueron a pelear: fueron a cazar gente, dejando heridos graves y muertos.



Eso no es fútbol, es masacre… avalada por impunidad https://t.co/kII8YSfqHI — J O S E (@JooseHernandez) August 21, 2025

O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que a briga foi "errada em muitos aspectos, desde a violência entre os torcedores até a flagrante irresponsabilidade da organização". "A justiça precisa determinar os responsáveis. Agora, nossa prioridade como governo é verificar a situação dos nossos compatriotas atacados, garantir seu atendimento médico imediato e garantir a proteção dos detidos. Para isso, estamos trabalhando com a Embaixada, o Consulado, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior", disse Boric.

Javier Milei, presidente da Argentina, não comentou sobre o episódio. O clube Universidad de Chile disse que o que aconteceu "jamais deveria acontecer em qualquer estádio ou local". "Um estádio não pode ser palco de imagens como as que presenciamos", citou. O Independiente de Avellaneda apenas afirmou que "a segunda partida das oitavas de final foi oficialmente suspensa devido aos incidentes".

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma nota sobre o caso e disse que a violência que ocorreu no jogo "vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos". O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito", citou.

Veja a nota da CBF na íntegra:

A barbárie da última noite, no estádio de Avellaneda, durante a partida entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos. O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade.

É inadmissível que episódios como esse se repitam em competições que deveriam celebrar o talento, a emoção e o espírito esportivo.

Manifestamos nossa total solidariedade às vítimas da violência e às suas famílias. Nenhum torcedor, atleta ou profissional envolvido no espetáculo esportivo deve temer por sua integridade física ao exercer seu direito de participar ou assistir a uma partida de futebol.

A CBF reafirma seu compromisso com a promoção de um futebol seguro, inclusivo e pacífico. Somente com punições exemplares e ações concretas será possível erradicar a violência dos estádios e preservar a dignidade do esporte em nosso continente.



