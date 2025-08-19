Labubu ganha versão especial da Coca-Cola

A Coca-Cola lançou recentemente uma parceria com a Pop Mart, marca chinesa de bonecos. Trata-se de uma versão especial do Labubu, personagem icônico entre fãs de toy art e da cultura asiática.

Desde a estreia, em novembro, os bonecos têm conquistado tanto o público colecionador quanto a Geração Z nas redes sociais. A collab quer se conectar justamente com esse público.

No site da Pop Mart, os bonecos custam entre US$ 19,99 e US$ 46,99, o equivalente a R$ 108 e R$ 255. O produto virou um queridinho dos famosos, como Enaldinho.

A linha de miniaturas traz o Labubu incorporando elementos clássicos da identidade visual da Coca-Cola, como cores, símbolos e referências gráficas. Um dos monstrinhos até aparece dentro de uma das latas do refrigerante.

Segundo a companhia, a ideia vai além de uma edição limitada: trata-se de uma experiência que conecta os consumidores emocionalmente com o universo da marca. “Esta colaboração permite-nos conectar com a geração Z, dando-lhes uma escolha de colecionáveis que espelha a sua vibração e faz uma declaração, tanto na vida real como on-line. Este lançamento do produto é verdadeiramente uma celebração da autoexpressão, trazendo alegria e criatividade para os colecionadores em todos os lugares”, destaca a Coca-Cola.

Como identificar um Labubu original e evitar os “Lafufus”?