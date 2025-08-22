InícioEsportes
NOVIDADE NO PEIXE

Santos anuncia a contratação de Juan Pablo Vojvoda

O vínculo do treinador com o Peixe vai até o fim de 2026

Santos anuncia a contratação de Vojvoda - (crédito: Foto: Reprodução/x)
Santos anuncia a contratação de Vojvoda - (crédito: Foto: Reprodução/x)

O Santos anunciou nesta sexta-feira (22/8), a contratação de Juan Pablo Vojvoda como seu novo técnico. O argentino de 50 anos assume o comando após a saída de Cleber Xavier, demitido no último domingo, logo depois da goleada para o Vasco por 6 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

O vínculo do treinador com o Peixe vai até o fim de 2026. Junto dele chegam os auxiliares Nahuel Martinez e Gastón Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vojvoda desembarca em Guarulhos neste sábado (23/8), vindo de Buenos Aires, e seguirá direto para Salvador no domingo (24/8), para acompanhar o confronto contra o Bahia. A viagem será feita em avião particular, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e seu filho. No entanto, a estreia oficial do novo comandante está marcada para o dia 31 de agosto, diante do Fluminense, na Vila Belmiro.

Enquanto isso, Matheus Bachi, auxiliar que chegou junto de Cleber Xavier, comandará a equipe contra o Bahia. O profissional continuará integrado à comissão técnica mesmo após a troca de treinador.

Segundo a diretoria, o perfil de Vojvoda pesou na escolha. O argentino tem um perfil ponderado, equilibrado e adaptável à realidade financeira do clube, sem grandes exigências por reforços. A expectativa é que ele saiba trabalhar com um elenco enxuto e contribua para encontrar alternativas mais acessíveis no mercado.

Saiba Mais

A carreira de Vojvoda antes do Santos

Vojvoda iniciou a carreira como interino no Newell’s Old Boys e, em seguida, passou por Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, antes de chegar ao Unión La Calera, do Chile. Contudo, o destaque veio no Fortaleza, onde permaneceu de 2021 a 2025. No Leão do Pici, conquistou três edições do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024).

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 22/08/2025 10:19 / atualizado em 22/08/2025 11:01
    x