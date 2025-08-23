Brasileiras conquistam medalha inédita no Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil conquistou um resultado inédito neste sábado (23/8) no Mundial de Ginástica Rítmica. A equipe terminou na 2ª colocação, com 55,250 pontos — é o melhor resultado do País na disputa por conjunto na história dos Mundiais. Até então, o Brasil tinha alcançado o 6º lugar na edição passada da competição, na Espanha, em 2023. Agora em 2025, o Japão foi o campeão e o bronze ficou com a Espanha. O evento foi realizado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

As japonesas fizeram uma apresentação impecável, sem erros na apresentação do conjunto, e buscaram o topo do pódio com alta nota de 28,350 e 55,550 no geral, 0,300 na frente das atletas do Brasil.

Quinteto brasileiro teve coreografia vibrante e levantou o público presente na Arena Carioca 1 ao som da música Evidências.

O ótimo desempenho na série mista animou as brasileiras para a apresentação com cinco fitas na segunda rotação. Embaladas pelas músicas O que é o que é?, Aquarela do Brasil, Come to Brazil e Samba do Brasil, percorrendo do samba ao funk.

"Estamos bastante felizes, as meninas tiveram um ótimo desempenho aqui no Mundial. Elas fizeram excelentes apresentações, o público nos encantou. Ficamos muito felizes, as meninas se sentiram à vontade. Foi exatamente como a gente sonhou. Então, muito obrigado à torcida!", celebrou a técnica do conjunto, Camila Ferezin.

O resultado no Mundial do Rio reflete a evolução do Brasil na modalidade. Na sexta-feira, duas representantes do País pela primeira vez ficaram entre as 18 finalistas no individual geral. Bárbara Domingos terminou em nono lugar, melhor resultado de uma ginasta brasileira na competição, enquanto Geovanna Santos, a Jojo, ficou em 18º.

Neste domingo, as principais ginastas do mundo voltam à quadra para as finais por aparelho, tanto nos conjuntos quanto no individual. O Brasil está classificado nas duas disputas do dia.

*Com informações da Agência Estado

