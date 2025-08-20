Brasil leva "Evidências" e brilho ao Mundial de Ginástica Rítmica

No lançamento do evento, integrantes da Seleção deram uma prévia dos movimentos que encantarão no Mundial - (crédito: MeloGym/CBG)

“Só quero ouvir você dizer que sim.” O verso da canção Evidências, de Paulo Sérgio Valle e José Augusto, eternizada nas vozes Chitãozinho & Xororó ecoará no tablado do Mundial de Ginástica Rítmica como trilha sonora da série mista da Seleção Brasileira, no Mundial com início nesta quarta-feira (20/8), o primeiro disputado na América do Sul. O apelo emocional ao “segundo hino nacional” é apenas um dos ingredientes do megaevento que segue até domingo (24) no Rio de Janeiro.

O uso de Evidências é apenas um dos toques de brasilidade que prometem transformar a apresentação em espetáculo. Além da música, o figurino também chama atenção: cada collant é produzido artesanalmente, com cerca de 20 mil pedrarias aplicadas uma a uma, chegando a pesar mais de 1kg. Longe de serem apenas uniformes, as peças funcionam como extensão da coreografia, realçam a expressão artística e são fundamentais na composição da nota.

No tablado, a seleção mistura juventude e experiência. A capitã Maria Eduarda Arakaki, a “Duda”, carrega no currículo duas participações olímpicas, em Tóquio-2020 e Paris-2024. A alagoana de 22 anos participa do segundo mundial. A amazonense Maria Paula Caminha, de 16 anos, disputa a primeira versão adulta da competição. Essa troca de energia entre veteranas e novatas dá ao conjunto uma força especial: maturidade para lidar com a pressão e ousadia para surpreender.

Ao lado delas, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio também dão corpo e identidade ao conjunto. Paranaense de 20 anos, Mariana esteve como reserva nos Jogos de Paris e vive a chance de firmar o espaço no time principal. Sofia, capixaba de 21 anos, encontrou a ginástica quase por acaso, acompanhando a mãe na academia, e hoje é multicampeã. Paulista de Piracicaba, Nicole, 23 anos, carrega uma trajetória marcada por persistência: começou no esporte após ver uma reportagem de jornal, passou por uma seletiva municipal e, anos depois, tornou-se atleta olímpica.

A treinadora do conjunto é Camila Ferezin, ex-ginasta e uma das responsáveis pelo melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos, o oitavo lugar coletivo em Sydney-2000. Ela assumiu o cargo na Seleção Brasileira de Conjunto em 2011, quando o Brasil estava em 26º lugar no mundo. Com muito trabalho, alcançou resultados históricos ao longo dos anos, levando o país à elite mundial da modalidade ao alcançar o top 6.

Mais do que disputar medalhas, a Seleção Brasileira entrará no ginásio para entregar uma experiência. Quando os primeiros acordes de Evidências ecoarem no ginásio, dificilmente o público resistirá a cantar junto — transformando a competição em um espetáculo de torcida, identidade e emoção.

Resultados recentes

Em 2025, a Seleção foi campeã do conjunto geral, simples e misto no World Challenge Cup de Portimão; ouro inédito no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão; e bronze na prova mista.

No ano passado, obteve prata na prova geral da Copa do Mundo de Portimão, ouro na série mista e prata na simples. No World Challenge Cup em Cluj-Napoca, Romênia, faturou o segundo lugar geral.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil obteve a 12ª posição, com a mais jovem equipe da competição. Os melhores resultados do conjunto brasileiro nos Jogos Olímpicos foram os oitavos lugares em Sydney-2000 e Atenas-2004. A mudança no código de pontuação, com valorização do lado artístico, tem sido favorável para o Brasil, cujo ponto forte sempre foi a expressão artística, refletindo a cultura e a alegria do país, conforme destaca a treinadora Camila.

O que é a ginástica rítmica?

A Ginástica Rítmica combina movimentos de ginástica e dança, executados exclusivamente por mulheres em competições oficiais. As ginastas apresentam rotinas em um tablado de 13x13 metros, com trilhas musicais que são parte integral da performance, realçando o componente artístico da avaliação.





Programação

Quarta-feira - 20/8

9h às 12h - Qualificatórias Individual Arco e Bola (Grupo A)

12h às 12h45 - Cerimônia de Abertura

12h45 às 15h45 - Qualificatórias Individual Arco e Bola (Grupo B)

16h10 às 19h10 - Qualificatórias Individual Arco e Bola (Grupo C)

19h35 às 22h35 - Qualificatórias Individual Arco e Bola (Grupo D)

Quinta-feira - 21/8

9h às 12h - Qualificatórias Individual Maças e Fita (Grupo B)

12h45 às 15h45 - Qualificatórias Individual Maças e Fita (Grupo A)

16h10 às 19h10 - Qualificatórias Individual Maças e Fita (Grupo D)

19h35 às 22h35 - Qualificatórias Individual Maças e Fita (Grupo C)

Sexta-feira - 22/8

9h às 13h30 - Treino de Pódio Conjunto

14h30 às 16h40 - Final Individual Grupo B (10-18 rank)

17h às 19h10 - Final Individual Grupo A (1-9rank)

Sábado - 23/8

14h às 16h30 - Conjunto 5 fitas e 3 bolas/2 arcos (Grupo A)

17h às 19h - 14h às 16h30 - Conjunto 5 fitas e 3 bolas/2 arcos (Grupo B)

Domingo - 24/8

11h às 11h35 - Final Individual Arco

11h40 às 12h15 - Final Individual Bola

12h50 às 13h35 - Final Conjunto 5 fitas

14h às 14h35 - Final Individual Maças

14h40 às 15h15 - Final Individual Fita

15h50 às 16h35 - Final Conjunto Misto