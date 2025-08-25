João Fonseca passa mal em quadra, mas vence na estreia no US Open e supera marca de Nadal

Fonseca, que vinha de atuações irregulares nas últimas semanas, demonstrou clara evolução em diferentes aspectos do seu jogo, sem perder seu conhecido estilo agressivo em quadra - (crédito: Al Bello / AFP)

Em mais uma estreia em Grand Slam na carreira, João Fonseca mostrou personalidade, lindas bolas vencedoras e equilíbrio para vencer sua primeira partida no US Open. Nesta segunda-feira, o carioca de 19 anos superou o sérvio Miomir Kecmanovic e também um mal-estar no terceiro set para vencer por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 7/6 (7/5) e 6/3, e avançar à segunda rodada em Nova York.

Em partida disputada sob forte calor, Fonseca levou um susto no último set da partida. Precisou de atendimento médico em quadra no sexto game e ingeriu um comprimido. Mas, na sequência, interrompeu um game para vomitar num canto da quadra, longe das câmeras. Na retomada, não tomou conhecimento do 42º do mundo e confirmou a vitória.

Fonseca, que vinha de atuações irregulares nas últimas semanas, demonstrou clara evolução em diferentes aspectos do seu jogo, sem perder seu conhecido estilo agressivo em quadra. O brasileiro evoluiu nas devoluções e soube ser mais cauteloso nas trocas de bola, em busca do momento certo para atacar. Além disso, elevou sua performances em tie-breaks, o que vinha sendo seu calcanhar de Aquiles nos últimos torneios.



Com a vitória, ele acumula mais uma grande estreia em torneios de peso, assim como fez no Aberto da Austrália, em Roland Garros e em Wimbledon nesta temporada, a primeira em que disputa as principais competições do circuito. Em Melbourne, em janeiro, ele caiu na segunda rodada. E, em Paris e Londres, parou na terceira rodada.

O resultado desta segunda fez Fonseca superar uma marca de ninguém menos que Rafael Nadal. O brasileiro desbancou o espanhol ao se tornar, aos 19 anos e três dias, o sétimo mais novo a alcançar a segunda rodada de todos os Grand Slams numa mesma temporada. Entre os brasileiros, virou o terceiro da história a atingir a segunda rodada em todos os Majors, após Gustavo Kuerten (1999) e Thomaz Bellucci (2010).

Ao entrar em quadra, Fonseca se tornou o mais novo da história do tênis nacional a jogar uma partida do US Open na Era Aberta, iniciada em 1968. Entre todas as épocas, é o mais jovem desde Thomaz Koch, que tinha 18 anos na edição de 1963 do torneio americano, disputada ainda na Era Amadora do tênis.

Na segunda rodada, a ser disputada entre quarta e quinta-feira, o atual 45º do mundo vai enfrentar o checo Tomas Machac, que superou o italiano Luca Nardi na estreia. Machac, de 24 anos, é o atual 22º do mundo (foi o 20º em março) e, assim como o brasileiro, tem um título de nível ATP no currículo. Os dois tenistas nunca se enfrentaram no circuito.

Em outro confronto inédito, nesta segunda-feira, brasileiro e sérvio começaram confirmando seus games de saque com certa tranquilidade. Os primeiros break points vieram no saque do brasileiro, que sofreu a primeira quebra da partida, no sexto game. Fonseca obteve chances de devolver no game seguinte, sem sucesso.

A primeira quebra do brasileiro veio justamente no momento mais decisivo do set, quando o sérvio sacava para fechar a parcial. Fonseca aproveitou a oportunidade, empatou a parcial e forçou a disputa do tie-break. Os números recentes do brasileiro nestas disputas eram negativos. Ele perdera seus últimos três tie-breaks e quatro dos seis mais recentes. Desta vez, a história foi diferente: Fonseca fechou o set e abriu vantagem na partida.

A segunda parcial começou mais complicada para o jovem brasileiro. Um pouco desconcentrado, perdeu o saque logo no primeiro game. Porém, a reação foi imediata. Ele devolveu a quebra no segundo game, em mais um set de oscilações. Fonseca alternava lindas bolas no fundo de quadra com dificuldades na defesa, diante do alto nível técnico exibido pelo adversário.

No nono game, o brasileiro voltou a protagonizar grande reação, com direito a aces e bolas vencedoras para salvar break point e abrir 5/4. Embalado, chegou a ter um set point, desperdiçado, no game de saque do sérvio. O ponto final do segundo set veio no tie-break, após Fonseca chamar a torcida para o jogo.

No terceiro set, Kecmanovic assumiu a postura de franco-atirador enquanto Fonseca tentava estabilizar o jogo para confirmar a vitória sem sustos. Mas um mal-estar quase atrapalhou os planos do brasileiro. Ao fim do sexto game, Fonseca recebeu atendimento médico em quadra. Na sequência, buscou um cantinho da quadra no meio de um game para vomitar.

O desconforto não pareceu ter afetado o rendimento do brasileiro. Na retomada do mesmo game, ele se recuperou e obteve a primeira quebra do set. Sem arriscar, conduziu bem os pontos até sacramentar a suada vitória em sua primeira partida na chave principal em Nova York.